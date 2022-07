Cyclisme

L'analyse du sauvetage qui a tout changé : "Les dieux du vélo étaient du côté de Vingegaard" dans son duel avec Pogacar

TOUR DE FRANCE - Dans les Rois de la Pédale ce jeudi, nos consultants se penchent sur un moment clef de la 18e étape, entre Lourdes et Hautacam. Celle d'un petit miracle pour Jonas Vingegaard, qui a failli chuter… juste avant que son rival, Tadej Pogacar, ne tombe pour de bon. Il l'a attendu, mais quelques minutes plus tard, Vingegaard s'est adjugé l'étape et a fait le break au classement général.

