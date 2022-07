C'est une image rare, et même franchement rarissime sur le Tour de France, où l'on imagine que tout est contrôlé, maîtrisé, dans ce cyclisme quasi-scientifique. Mardi, le malheureux Jasper Philipsen a cru connaître le plus grand moment de sa jeune carrière. La joie du Belge n'a durée qu'une seconde, le temps pour lui de comprendre qu'il n'avait pas gagné cette 4e étape au sprint, mais qu'il n'était que le dauphin de son compatriote Wout van Aert à Calais.

"Je ne savais pas que Wout était parti tout seul, a-t-il avoué quelques instants après l'arrivée. Je n'ai pas vu ce qu'il s'était passé." Et les oreillettes, alors ? "J'ai eu un problème de connexion", explique Philipsen qui, ainsi coupé de toute information, a manqué la plus importante de toutes. Lancé sur la gauche de la route dans le sprint final, le coureur de l'équipe Alpecin – Deceuninck a même pris de gros risques pour... cette deuxième place.

Ad

Tour de France La palette des RP - Un vent défavorable et des pavés : "Messieurs, faites le bon choix de matériel" IL Y A 42 MINUTES

Durand : "Un grand moment de solitude"

Sa joie rageuse restera une des images cocasses de ce Tour, même s'il a pris sa mésaventure sans dramatiser. "J'étais heureux d'avoir gagné, puis j'ai vu Van Aert juste après la ligne..." Avec sa tenue toute jaune, il ne pouvait pas le rater. Alors Jasper Philipsen a compris. Il y a peu, lors du Tour de Suisse, la même "drôle" d'histoire était arrivée à l'Italien Alberto Bettiol, tout à sa joie alors que l'échappée Andreas Leknessund en avait terminé depuis une quarantaine de secondes.

"C'est ça qui est incroyable, a réagi Jacky Durand dans l'mission Les rois de la pédale. On est dans un cyclisme moderne, avec les oreillettes, et ce genre de choses arrive quand même. Il (Philipsen) l'a pris avec humour, mais mettez-vous à sa place. Vous levez les bras, vous êtes persuadés d'avoir gagné une étape du Tour de France en battant les meilleurs sprinters du monde, et au moment où vous baissez les bras, vous vous rendez compte qu'il y a un maillot jaune qui est déjà là. C'est un grand moment de solitude."

Tour de France Van Aert : "On s'est dit qu'on allait y aller à fond jusqu'au sommet" IL Y A UNE HEURE