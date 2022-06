Véritable "serpent de mer" du parcours du Tour, le puy de Dôme n'a plus accueilli la plus grande course du monde depuis 1988. Mais ce vendredi, après le feu vert donné par les différentes autorités politiques, son retour est désormais envisageable. "Le rêve devient plus grand aujourd'hui", a déclaré Christian Prudhomme, le directeur de La Grande Boucle, au journal La Montagne, présent sur le site à côté du président de la région Laurent Wauquiez et du président du conseil du département Lionel Chauvin.

"C'est un rêve que l'on a dans la tête depuis des années. Le puy de Dôme, c'est un mythe, notre emblème auvergnat et j'ai toujours pensé que c'était une erreur de se priver du potentiel de venir ici", a estimé pour sa part Laurent Wauquiez. "Il y a une volonté politique pour le retour au puy de Dôme", a confirmé à l'AFP le directeur du Tour, qui avait fait du retour sur le volcan auvergnat l'un de ses objectifs d'organisateur. "C'est un vrai défi à relever."

Vers un retour en... 2024 ?

Le Tour a fait étape à treize reprises dans ce site emblématique entre 1952 et 1988, année de la victoire du Danois Johnny Weltz. Avec, surtout, le duel légendaire entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, au coude à coude en 1964, lors d'une étape gagnée par l'Espagnol Julio Jimenez mort récemment. Depuis cette époque, l'unique voie d'accès au sommet, longue de quelque 5 kilomètres, a été rétrécie par la construction d'un train à crémaillère (en 2012).

Selon La Montagne, les intervenants n'ont pas voulu s'avancer sur les options possibles, pas plus que sur la date du retour même si l'hypothèse de 2024, correspondant au 60e anniversaire de l'étape historique de 1964, est logiquement évoquée.

