A quoi a joué Van Aert ?

Laurent Vergne

Wout van Aert a donc perdu son maillot jaune. Plus que d'une quelconque infériorité, le Belge a été victime des circonstances et d'un scénario de course un peu bancal, dont il s'est retrouvé prisonnier. Il s'est mis tout seul dans cette situation et n'a pas su en sortir. Dans l'absolu, prendre l'échappée était une bonne idée. Peut-être même LA très bonne idée. Si un coup à quinze, dix ou même six-sept coureurs était parti, nous serions peut-être même en train de crier au génie ce soir.

Sauf que, dans ce coup très vite tordu, ils n'étaient que trois, dont Jakob Fuglsang, pour qui il est encore temps de viser une place au général. Le Danois n'a donc pas donné un coup de pédale superflu. La question est donc "Pourquoi Van Aert ne s'est-il pas relevé ?" C'eût été le plus logique et le plus raisonnable, car cette échappée n'avait aucune chance de parvenir à ses fins. Non seulement l'effort était vain pour le gain de l'étape, mais dans l'affaire, le Belge a également sacrifié son maillot jaune.

Avalé puis distancé par le peloton, Van Aert dit adieu à sa tunique jaune

S'il n'avait pas insisté et s'était replacé tranquillement au chaud dans le peloton, Wout van Aert aurait même pu peser sur la fin de course et jouer la victoire. Il serait même probablement en jaune. Quinn Simmons, le troisième homme de l'échappée, se serait retrouvé seul à l'avant et les Jumbo Visma auraient pu le conserver tranquillement. Alors, oui, c'est vrai, Van Aert aurait de toute façon probablement cédé son maillot vendredi à la Planche. Une journée de plus ou de moins... Et il aime courir avec une certaine idée du panache. C'était beau. Mais c'était tout sauf rationnel.

Julien Chesnais

Le final de Lognwy lui convenait à merveille, il faisait un favori parfait pour la victoire, mais il lui fallait prendre l’échappée pour maximiser ses chances de conserver son maillot jaune. Je vous l’accorde, c’est paradoxal, mais peu d’équipes avaient intérêt à contrôler une étape pareille, et il semblait clair que Jumbo-Visma n’avait pas l’intention de défendre la tunique de WVA, son bail en jaune n’étant qu’une parenthèse accessoire dont les jours étaient comptés. Qu’elle se termine ici ou le lendemain sur la Super Planche des Belles Filles, peu importe pour les Jaune et Noir, les objectifs sont ailleurs. Alors pour Van Aert, autant s’amuser et s’offrir, seul comme un grand, un peu de rab avec sa tunique dorée.

L’échappée avait sur le papier toutes les chances d’aller au bout, et Van Aert a donc tout fait pour l’intégrer. Il y est arrivé, bravo à lui, au prix d’une immense baston dont il a été le principal artificier. Comme le dit Laurent, la logique aurait voulu qu’il se relève, une fois la certitude acquise que le trio ne pouvait aller au bout. Mais le Tour reste le Tour. Il plonge ses acteurs dans l’irrationalité, les pousse à agir comme ils ne le feraient nulle part ailleurs. WVA l’a reconnu lui-même. Il a insisté pour faire honneur à son maillot. "J'ai pensé à profiter de ma dernière journée en jaune et à donner quelque chose au public." Il n’a pas été déçu. Même si c’était dur à suivre.

Le débat des RP : "Van Aert a-t-il fait n'importe quoi ?"

Pogacar va-t-il en remettre une couche à la Planche ?

Julien Chesnais

La Super Planche des Belles Filles (7km à 8,7%) convient très bien à Pogacar. Elle correspond à sa plage d’effort favorite (une vingtaine de minutes) et ces forts pourcentages lui permettront de faire plus facilement la différence, s'il le décide. Vu sa forme actuelle, le Slovène tient donc ici une belle opportunité d'asseoir pour de bon sa suprématie sur ce Tour, après les premiers coups décochés sur la route pavée d’Arenberg et le final punchy de Longwy.

Pogacar : "J'avais de bonnes jambes dans la dernière montée, le maillot jaune, c'est du bonus"

Encore faudrait-il qu'il y ait une franche bagarre. La montée vosgienne fait si peur avec sa rampe finale à 24% qu’elle avait retardé le début des hostilités jusqu’à la flamme rouge en 2019. J'ai bien peur que l'histoire bafouille. Qui voudra attaquer en amont au risque de se faire contrer par Pogacar ? Les INEOS et Jumbo-Visma pourraient être tentés de laisser passer l’orage, attendre des jours meilleurs pour déceler une éventuelle craquelure chez le Slovène et tenter un mouvement.

Je ne m’attends donc pas à un véritable feu d’artifice du côté des favoris. Plutôt une course d’attente où la sélection s’effectue par l’arrière. Pogacar grattera peut-être de nouvelles secondes. Mais en attaquant dans la dernière rampe, pas à 5km de l’arrivée. Ce ne sera en tout pas à lui de se découvrir en premier.

Laurent Vergne

Un bon gros coup de canif sur les pavés mercredi. Une bonne dose de punch (et de sprint) jeudi à Longwy. Et maintenant, le passage en mode grimpeur à la Planche des Belles Filles ? Si aucun terrain ne le rebute, Tadej Pogacar va retrouver vendredi celui qu'il affectionne le plus. Pas une véritable étape de montagne, mais une montée difficile, sélective, comme il les aime.

Maintenant qu'il a le maillot jaune, peut-être plus tôt qu'il ne l'avait imaginé, le double tenant du titre peut évidemment jouer une forme de course d'attente et de se comporter en gestionnaire. Ce ne serait pas absurde, mais on l'a encore vu jeudi dans le final vers Longwy : ce n'est pas le style de la maison. Quand il se sent costaud, l'homme (très) fort du Team UAE Emirates ne se prive jamais de placer un ou deux démarrages dont il a le secret.

Un sprint foudroyant et Pogacar prend le pouvoir : l'arrivée de la 6e étape

D'autant que Pogacar, s'il a déjà pris une avance substantielle sur plusieurs de ses adversaires, ne compte qu'une trentaine de secondes de marge sur un Jonas Vingegaard, son dauphin de 2021. Il aime profiter de chaque occasion. Si une nouvelle se présente vendredi dans la station vosgienne, il ne se privera sans doute pas de la faire fructifier. Cela ne signifie pas qu'il enclenchera au pied de la Planche. Mais qu'il pourrait finir pied au plancher dans les derniers hectomètres. Histoire d'en remettre une couche, oui.

Pinot, ange gardien ou franc-tireur ?

Laurent Vergne

Les rôles ont été clairement définis chez Groupama-FDJ : un leader, un seul. Il s'appelle David Gaudu. Le but avoué par Marc Madiot est d'amener le grimpeur breton sur le podium à Paris. Pour y parvenir, le manager compte notamment sur Thibaut Pinot. Ce dernier s'est dit prêt à embrasser un rôle "d'ange gardien", selon ses propres mots.

Après six étapes, et alors que se profile vendredi la première ascension digne de ce nom avec la Planche des Belles Filles (1re catégorie), Gaudu est dans une position presque idéale au général. Le plan se déroule donc sans accroc pour le moment. A la Planche, Pinot est peut-être celui dont Gaudu aura le plus besoin. S'il est autorisé à jouer sa carte en prenant l'échappée pour briguer la victoire d'étape (à titre personnel, son objectif avoué), ce serait d'une certaine manière un message paradoxal envoyé par l'équipe à son leader désigné.

Pinot et le Tour, dix ans de montagnes russes

Pour autant, l'hypothèse est probable : Pinot est chez lui, en Franche-Comté, les cinq lettres de son nom s'afficheront par dizaines sur la route, il connaît la montée sur le bout des doigts (même s'il n'y a pas été souvent en réussite sur le Tour), et il aura sans doute des fourmis dans les jambes. C'est, en toute logique, le jour pour y aller. Sauf que c'est aussi le premier moment où David Gaudu pourrait avoir besoin de son ange gardien. Cela dit, oui, c'est une montée sèche, pentue mais courte, et sur ce qu'il a montré ces derniers jours, le Breton est sans doute capable de se débrouiller seul. Mais la stratégie de la Groupama sera intéressante à observer, et potentiellement révélatrice.

Julien Chesnais

Pas besoin de passer le peloton au "motivomètre". Thibaut Pinot sera assurément le plus transcendé au départ de Tomblaine. La Planche des Belles Filles, c’est sa montée. Elle se trouve à 20 bornes de chez lui, à Mélisey, il la grimpe régulièrement depuis une vingtaine d’années. Le Franc-Comtois est revenu sur le Tour pour les étapes. Et s’il en a bien une dans le viseur, c’est celle-ci.

Le profil de la 7e étape : Une Super Planche à ne pas rater

Il doit certes endosser son costume d’ange-gardien pour David Gaudu, maintenant que la montagne va débuter. Mais je me demande bien la plus-value qu’il pourrait apporter au Breton vu le profil de l’étape. Il n’y a aucune difficulté notable avant la Planche, et tout se résumera à une course de côte d’une vingtaine de minutes où le tempo sera assuré par d’autres, Jumbo-Visma, UAE Emirates ou INEOS. Ce sera une question de jambes, pas d’équipiers.

Avec des coureurs comme Kung, Madouas ou Storer à ses côtés, Gaudu peut tout à fait se passer de Pinot sur cette 7e étape. Je m’attends à ce que Groupama-FDJ lui laisse une totale liberté pour son étape de cœur. Et au fond, bien qu’il ne soit pas le leader désigné, je n’imagine pas Pinot tenu en laisse contre sa volonté. D'autant moins dans une équipe où tout a longtemps tourné autour de lui. D'ailleurs, l’ancien vainqueur d’étape à l’Alpe d’Huez et au Tourmalet a déjà peut-être commencé à préparer son coup pour vendredi. Coïncidence ou pas, il a perdu du temps dans le final de Longwy et se retrouve désormais à cinq minutes au général. Le peloton aussi pourra donc lui laisser la liberté de filer dans une échappée.

