Un vent de révolte a soufflé sur la route du Tour ce mardi. Neutralisée une douzaine de minutes par des manifestants qui se sont enchaînés sur la chaussée, la 10e étape a été décousue d’un bout à l’autre, entre un départ de Morzine complètement débridé qui a vu Tadej Pogacar, délaissé par son équipe, jouer au gendarme derrière les incessantes offensives et une arrivée indécise à l’altiport de Megève, où Magnus Cort Nielsen (EF) s’est imposé au bout d’un savoureux suspense. Présent dans l’échappée, Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) a failli déposséder Pogacar de sa tunique. Mais ce dernier l’a finalement conservé, pour 11 secondes à peine.

Le Slovène a vécu une drôle de journée. Elle a commencé avec l’abandon d’un équipier, le grimpeur George Bennett, et il y aurait même pu en avoir deux puisque Rafal Majka, lui aussi positif au Covid-19, n’a été autorisé à prendre le départ qu’en raison d’une charge virale jugée suffisamment faible. Et elle a fini avec un maillot jaune sauvé de justesse, sans qu’il donne l’impression d’avoir franchement voulu se battre pour le conserver.

Avec seulement cinq hommes à ses côtés - Laengen avait déjà quitté le Tour à cause du coronavirus - dont un Marc Hirschi à la dérive, Pogacar a semblé bien esseulé quand la bataille a fait rage pour l’échappée. Tom Pidcock, 7e du général, et d’autres outsiders ont tenté de se glisser dans les innombrables coups qui ont secoué la tête du peloton durant les 60 premiers kilomètres de ce tracé assez inhabituel, serpentin de plaine entre les montagnes de Haute-Savoie avant la grimpée roulante vers Megève (19 km à 4%).

Esseulé dans un deuxième peloton, Pogacar a pris les choses en main

Une manifestation bloque le Tour

C’était donc un jour pour les baroudeurs, et ils étaient très nombreux à vouloir se porter à l’avant. Le bon coup a fini par se former dans le col de Jambaz (3e catégorie), à 85 km de l’arrivée. Et Pogacar, tout heureux de voir que l’échappé le mieux placé, Lennard Kämna, pointait à 8’43", a tranquillement pu laisser filer.

Pour la 3e fois dans ce Tour, et la 2e fois consécutive après Jungels à Châtel, la victoire s’est jouée dans l’échappée. L’entente a duré jusqu’à une première tentative de Pierre Rolland, avant un solo d’Alberto Bettiol. L’Italien comptait 20” d’avance sur ses 24 compagnons et 7’25” sur le peloton quand l’Italien a été surpris par des fumigènes et des manifestants, assis et enchaînés les uns et aux autres sur le bitume.

La course a été neutralisée une douzaine de minutes, le temps d’assister à des scènes insolites de coureurs arrêtés sur le bord de la chaussée, avant de reprendre avec les mêmes écarts enregistrés. A l’avant, tout s’est joué dans le final de la montée de l’Altiport. Auteur d’une attaque tranchante à 6km du but, Luis Leon Sanchez (Bahrain-Victorious) semblait bien parti pour remporter sa 5e victoire d’étape sur le Tour, 14 ans après la première.

La 10e étape à l'arrêt : un quart d'heure de blocage !

Sanchez y a cru... Kämna aussi

Le vétéran espagnol, 38 ans, a compté jusqu’à trente secondes d'avance. Mais il a finalement été revu par deux hommes (Nick Schultz et Matteo Jorgenson), puis par Dylan van Baarle sous la flamme rouge … et enfin à 400m par un groupe mené par Benjamin Thomas, qui a tenté crânement sa chance au moment de la jonction, en vain.

Dix hommes pouvaient encore s'imposer. Cort Nielsen se trouvait dans le porte-bagages du Français. Le Danois a laissé Luis Leon Sanchez lancer le sprint de loin, trop loin, puis a remonté Nick Schultz (BikeEchange-Jayco) dans les tous derniers instants. Une victoire à la photo-finish. Sa 2e en carrière sur le Tour, quatre ans après un succès en solo à Carcassonne. Le Danois avait des cartouches en réserve, après un début de Tour qu’il avait marqué de son empreinte par le port du maillot à pois et quatre échappées successives sur les quatre premières étapes en ligne.

Dixième de l’étape à 22 secondes du vainqueur, Kämna a craqué dans les derniers hectomètres. L’Allemand a couru derrière tous les lièvres et n’en a attrapé aucun. Pas de victoire et pas de maillot jaune. Il y a pourtant cru jusqu’au bout, attendant fiévreusement l’arrivée du peloton des favoris, réglé par Pogacar avec 8’54” de retard sur Cort Nielsen. Onze secondes trop tôt pour voir le rêve de Kämna prendre forme. Au général, le voilà dauphin du double vainqueur du Tour de France. Un statut qu'il pourrait bien perdre dès mercredi, sur les pentes du Granon.

Le sprint de Pogacar qui prive Kämna du maillot jaune pour 11 secondes

