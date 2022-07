L’histoire a refait surface, juste avant le départ du Tour. Des perquisitions et des saisies ont eu lieu au domicile de membres de l’équipe Bahrain-Victorious il y a quelques jours, puis au sein de l’hôtel où elle logeait jeudi dernier à Copenhague, à la veille du départ de la Grande Boucle (1er-24 juillet). Mardi, nous avons interrogé à ce sujet Vladimir Miholjevic, directeur sportif de cette formation, déjà visée par une enquête lors du Tour 2021.

"Ce qui me dérange c’est d’avoir reçu l’information de la descente de police par l’intermédiaire des médias, déplore-t-il. Je n’avais jamais vu cela… des enquêteurs qui partagent des images ou des informations avec les médias, durant une enquête en cours." Il assure "collabor(er) pleinement avec les autorités" : "Nous aimerions être encore plus en contact avec les enquêteurs, pour leur donner les réponses qu’ils souhaitent recevoir."

C’est difficile d’être plus transparents que ça

L’ancien coureur de la Liquigas détaille : "Nous leur avons donné accès à notre plateforme d’entraînement, afin qu’ils puissent suivre toutes les sessions dispensées par nos coaches, toutes les communications entre les entraîneurs et les cyclistes, et comparer les performances de nos coureurs à l’entraînement avec leurs performances en course." Et d’appuyer : "C’est difficile d’être plus transparents que ça, à moins d’ouvrir les portes de chez nous."

Lors du Tour 2021, Bahrain-Victorious avait fait l'objet d'une perquisition à Pau, dans la nuit entre la 17e et la 18e étape. Des traces de tizanidine avaient été trouvées dans les analyses capillaires de plusieurs coureurs, selon des fuites de l’enquête, comme rapporté par l’AFP. Cette investigation est-elle une "injustice", aux yeux de Miholjevic ? "Je n’utiliserais pas ce terme, répond-il. Les enquêteurs et les autorités ont débuté cette enquête de bonne foi."

Ils ont suivi de fausses pistes

En revanche, il critique la tournure prise par les événements : "Ils ont suivi de fausses pistes, données par des gens peu respectables". Vladimir Miholjevic assure : "Aux dernières nouvelles, quelqu’un a admis qu’il avait créé cette situation, pour piéger deux journalistes et prouver à quel point il était simple de leur faire colporter de fausses informations dans les médias et aux autorités." Et de conclure : "La finalité est de nuire à des individus, des équipes et au sport."

La première étape du Tour de France 2022 à se disputer dans l'Hexagone (la 4e), se tient ce mardi, entre Dunkerque et Calais . Les résultats de la perquisition de jeudi n’ont pas été communiqués.

