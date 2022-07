Cyclisme

Tadej Pogacar, vainqueur de la 17e étape devant Jonas Vingegaard, a fini exténué : les images de l'aire d'arrivée

TOUR DE FRANCE - Impressionnant. Tadej Pogacar (UAE Emirates) a triomphé au sommet d’une ultime rampe vertigineuse, mercredi à Peyragudes. Il s’est adjugé la 17e étape, devant Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Voici des images de "Pogi", juste après l’arrivée. On le voit récupérer, difficilement, et adresser des remerciements à un énorme Brandon McNulty. "Tu as été une sacrée bête", lui glisse-t-il.

00:01:30, il y a une heure