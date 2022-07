Au lendemain du chef-d'œuvre d'intensité du Granon, l’étape de l'Alpe d’Huez n'a pas tenu toutes ses promesses, jeudi. Eteints par la force collective des Jumbo-Visma, les favoris ont tardé à se livrer bagarre dans la mythique ascension aux 21 virages. Attaqué par Tadej Pogacar (Team UAE Emirates), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) n'a pas cédé un pouce de terrain et reste un maillot jaune très solide. Journée plus compliquée pour les Français puisque Romain Bardet (DSM) et David Gaudu (Groupama-FDJ) ont été distancés et tombent respectivement aux 4e et 7e places du général.

La victoire d’étape est revenue à Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers). Le Britannique est sorti dans la descente du Galibier et s’est imposé en solitaire, le deuxième succès de sa carrière seulement.

Ad

Tour de France Gaudu : "Ça fait chier, je n’ai pas confiance en moi, j’ai peur d’exploser" IL Y A 6 MINUTES

Pogacar a essayé, Vingegaard a contrôlé

On attendait un feu d’artifice pour le 14 juillet, mais il n’aura jamais eu lieu. La faute en grande partie à la formation Jumbo-Visma, qui a anesthésié le peloton tout au long des 165 kilomètres entre Briançon et l’Alpe d’Huez. Nathan van Hooydonck, Christophe Laporte et Wout van Aert ont contrôlé toute la journée, jusqu’au pied de l’Alpe d’Huez. Et les favoris n’ont eu d’autre choix que de subir la course dans l’ascension finale.

Un à un, tous les principaux candidats au podium ont lâché prise. Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe, + 2’43’’) a été le premier à coincer à 8km du sommet, imité par Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tch, + 2’06’’) puis deux des gagnants de la veille, Nairo Quintana (Arkéa-Samsic, + 1’19’’) et David Gaudu (Groupama-FDJ, + 54’’). Tout cela à la suite du tempo de la Jumbo-Visma, qui a étouffé les favoris. Mais pas Pogacar.

Pidcock au sommet, Froome 3e, Pogacar-Vingegaard roue dans roue : l'arrivée de la 12e étape

Comme attendu, le Slovène d’UAE Team Emirates tenait à réagir après sa défaillance de la veille. Par deux fois, le double tenant du titre a placé une violente accélération, à 4km et à 2km de l’arrivée, sans jamais réussir à décrocher Vingegaard de sa roue. Les deux hommes ont toutefois montré qu’ils étaient les deux plus costauds en montagne, même si Enric Mas (Movistar) et Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) sont toujours revenus avec eux, au train.

Mais au lendemain de son numéro sur le Granon, Jonas Vingegaard a parfaitement géré son premier jour en jaune sur le Tour de France. Avec son équipe, déjà. Puis dans la roue de Pogacar, ensuite. Avec la petite défaillance de Romain Bardet (4e, + 2’35’’), le Slovène est désormais le nouveau dauphin du maillot jaune (+ 2’22’’) alors que Thomas complète le podium (+ 2’26’’) au terme d’une belle journée pour son équipe.

Victoire et remontée au général pour Pidcock

Car, au-delà du général, Ineos Grenadiers s’est offert une victoire de prestige grâce à Thomas Pidcock. Le jeune Britannique avait pourtant raté la bonne échappée du jour, mais il l’a rattrapé grâce à un numéro exceptionnel dans la descente du Galibier, où il a repris plus de quatre minutes aux hommes de tête.

Louvel et Froome dépassés : Pidcock, un esthète en action dans la descente du Galibier

Parfois nerveux, clairement le plus fort, Pidcock a attendu son heure au pied de l’Alpe d’Huez, avant de passer à l’offensive à un peu plus de 10 kilomètres de l’arrivée. Personne n’a pu le suivre. Louis Meintjes (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) a pourtant longtemps été à une vingtaine de mètres du Britannique, mais il n’est jamais rentré.

A 22 ans, pour son tout premier Tour de France, Thomas Pidcock s’offre déjà un premier succès sur les routes de la Grande Boucle, le deuxième seulement de sa carrière après la Flèche Brabançonne 2021. Et comme si ça ne suffisait pas, le Britannique en profite pour réussir la bonne opération du jour au général en gagnant trois places pour se replacer à la 8e place du général (+ 7’39’’), juste derrière David Gaudu. Pas si mal pour un premier Tour de France ?

Tour de France Récital de Pidcock, résurgence de Froome, calme après la tempête : le résumé de la 12e étape IL Y A 13 MINUTES