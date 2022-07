Tour de France

"C'était une bonne journée pour nous."

"C'était une journée de merde pour nous".

Point commun de ces deux phrases, leur auteur : Jonas Vingegaard. La première date de samedi, à l'arrivée à Mende . La seconde de ce dimanche à Carcassonne. Le Danois a vécu un week-end que l'on qualifiera de contrasté et, paradoxalement, c'est sur l'étape où il était a priori le moins susceptible d'être en danger que le maillot jaune a perdu le plus gros. Pas sa tunique, toujours solidement ancrée sur ses épaules, mais deux de ses plus précieux équipiers, Primoz Roglic et Steven Kruijswijk. Le Slovène n'a pas pris le départ à Rodez, le Néerlandais n'a pas vu l'arrivée à Carcassonne.

Une double lourde perte. Deux et demie, presque, car Tiesj Benoot est allé lui aussi au tapis et s'il a pu boucler ce 15e acte, il semblait assez durement touché. Neutre dans la lutte pour la victoire finale, cette journée (de merde) pourrait donc avoir des conséquences un peu plus tard, dans une dernière semaine que Jonas Vingegaard abordera en position de force avec près de deux minutes trente de marge sur Tadej Pogacar, mais avec une équipe affaiblie.

Kruijswijk chute et abandonne : encore un équipier de moins pour Vingegaard

Avec Wout, on a un gars capable de faire le boulot de trois personnes

"Sur la chute de Kruijswijk, a raconté Wout van Aert, aux premières loges à ce moment-là, quelqu'un a freiné dans le peloton et Steven n'a pas eu le temps de le faire, il est allé au sol. C'est une chute stupide. A peine je me suis levé, j'ai vu qu’il s’était bien fait mal. Je l'ai attendu un peu pour essayer de le ramener dans le peloton, mais il ne pouvait pas. Nous avons été très malchanceux aujourd'hui."

"Perdre Steven et Primoz, c'est de loin la plus mauvaise nouvelle de la journée, a admis de son côté Vingegaard. Ils étaient tous les deux des équipiers importants pour nous, deux coureurs très forts, et ça ne me fait pas plaisir qu'ils ne soient plus dans la course. C'est un désavantage pour nous mais on va continuer à se battre jusqu'à Paris. Mais oui, ça a été une journée de merde ! Cela va bien sûr changer des choses pour notre stratégie sur l'avenir."

"Je ne sais pas si ça va changer notre stratégie, mais perdre deux équipiers le même jour va forcément bouleverser notre Tour de France. Bien sûr cela va nous affecter", ajoute Van Aert. Dans les trois étapes des Pyrénées, Vingegaard devra donc en demander (encore) plus à des garçons comme Sepp Kuss et, bien sûr, Wout van Aert. Un Van Aert qui, c'est vrai, compte pour plusieurs, comme l'a évoqué le directeur sportif des Jumbo Visma, Grischa Niermann : "Avec Wout, on a un gars capable de faire le boulot de trois personnes." "Mais c'est une journée de merde, acquiesce Niermann. Primoz a tout donné pour l'équipe et Steven avait un rôle très important. C'est comme ça, ça fait partie de la course."

Pogacar : "Désormais, on est à égalité

Tadej Pogacar, lui, a gentiment ironisé, pour rappeler que lui aussi avait perdu deux de ses hommes alors qu'il portait encore le maillot jaune : "On peut dire désormais qu'on est à égalité, ça va être intéressant la semaine prochaine."

Comme ce n'était vraiment pas sa journée, le maillot jaune lui-même a eu son lot de soucis en chutant à un peu moins de soixante kilomètres de l'arrivée, en même temps que Benoot. "J'ai fait une petite chute aujourd'hui mais c'est tout, je suis bien. J'ai quelques plaies sur le côté gauche, je suis allé au sol mais je me suis relevé aussitôt. J'ai un peu mal mais c'est toujours comme ça après une chute", a-t-il relativisé.

Vingegaard à terre : pas de casse mais une frayeur pour le maillot jaune

Dans son malheur, il a donc eu un peu de chance. "Je ne sais pas s'il s'est fait très mal, c'est vrai qu'il n'est jamais bon de tomber mais je l'ai vu pédaler normalement et il m'a dit que ça allait", a témoigné Pogacar, venu s'enquérir de l'état de santé de son rival lorsque celui-ci a repris place dans le peloton.

La journée de repos est vraiment la bienvenue pour les Jumbo Visma et leur leader, qui vont pouvoir panser leurs plaies et s'ajuster tactiquement pour la suite. Dès mardi, avec le premier volet du triptyque pyrénéen, ils devront être au point. Mais Wout van Aert veut rester confiant : "Nous avions une équipe très forte, mais elle reste forte." Jonas Vingegaard peut tenter de se rassurer en se disant qu'il a concentré en une journée sa dose de poisse. Reste qu'en ce dimanche caniculaire, il a eu chaud. Très chaud.

Vingegaard : "J’ai juste des égratignures mais c’est une très mauvaise journée pour nous"

