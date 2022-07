Dans un duel de revenants, Jungels a résisté à Pinot. Lancé dans une offensive au long cours, le Luxembourgeois a balayé des longs mois de blessures et de doutes en enlevant la première victoire de sa carrière sur le Tour, à l’occasion de la 9e étape. Dans une journée qui aurait pu virer au cauchemar avec les peines de Ben O’Connor, Bob Jungels a partagé sa renaissance avec sa formation AG2R Citroën Team. En parlant de retour en forme, Thibaut Pinot a rassuré sur les premières pentes alpestres.

Le Franc-Comtois (Groupama – FDJ) a manqué d’un rien la victoire, mais prend date pour la suite du programme, débordé dans le final par Jonathan Castroviejo (INEOS Grenadiers), deuxième, et Carlos Verona (Movistar), troisième. Au cours d’un dimanche animé principalement par une échappée conséquente (21 coureurs), les favoris ont attendu les ultimes hectomètres pour s’écharper, avec un gain minime de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard (trois secondes) sur le reste des favoris. Pour la grande explication, on attendra.

Le premier acte alpestre devait sonner le coup d’envoi des grandes manœuvres entre gros bras du classement général. On y reviendra, mais l’opération "chamboulement" a tourné court. Car même si les pourcentages livrés dimanche aux coureurs n’avaient rien d’inquiétant, la chaleur accablante sur les routes helvétiques a contribué à fragiliser davantage les organismes. Il a fallu une bataille de tous les instants pour voir émerger une première grappe de quinze coureurs s’extirper après 46 kilomètres de course. Une mise au point musclée dans les oreillettes plus tard, un complément à six unités est venu grossir les rangs de l’échappée du jour. Jamais nantis d’une avance substantielle (3’30’’ comme écart maximum), les fuyards n’ont pas paniqué, laissant Wout Van Aert engranger 20 points supplémentaires à Semsales, et les amoureux des pois se faire la guerre sur les cimes.

Entre-temps, les éclopés (une grosse chute a une nouvelle fois perturbé l’envol du peloton) ont peiné à tenir les roues, encouragés par leur voiture, à l’image d’un Ben O’Connor à la limite de jeter l’éponge. Le 4e du dernier Tour a le crâne solide, et la résilience tenace, mais les images laissaient présager le pire pour l’Australien. L’encadrement n’allait pas mieux, jusqu’au coup de force de Bob Jungels, sorti du groupe de tête dans le col de la Croix (1re catégorie), à 63 kilomètres du but. Rejoint avant le sommet par Simon Geschke (Cofidis), nouveau porteur du maillot à pois, le Luxembourgeois a largué l’Allemand dans la descente, avant de creuser un bon matelas dans la vallée (2 minutes).

Au pied de l’ultime difficulté répertoriée de la journée, le Pas de Morgins (1re catégorie, 15,4 km à 6,1%), la plus sérieuse menace pour l’ancien vainqueur de la Doyenne (2018) se trouvait dans un peloton amaigri, revenu à moins de trois minutes. La cadence de pédalage régulière, le buste haut et droit, rien ne semblait ébranler l’homme de tête, jusqu’à la révolte de Thibaut Pinot. Un temps attentiste, le Franc-Comtois a déployé ses ailes de grimpeur racé pour se débarrasser d’un duo espagnol Castroviejo-Verona et fondre sur le rouleur d’AG2R Citroën. Le rythme de Pinot tranchait avec l’impression dégagée par Jungels, pourtant loin d’être ridicule. Revenu à une grosse vingtaine de secondes à trois kilomètres du sommet, le Vosgien a plafonné sur les portions roulantes lovant le sommet.

Les favoris se tiennent tranquilles

Bien que ce dernier ait remarquablement descendu, l’ultime montée vers Châtel les Portes du Soleil convenait davantage aux grosses cuisses de rouleur de Jungels, vainqueur d’une course World Tour quatre ans après. Finalement quatrième après avoir buté sur les derniers faux-plats montants, Pinot a donné rendez-vous pour la suite. Les séquelles du Covid semblent loin, et la journée de repos de demain devrait faire le plus grand bien au champion de l’applaudimètre sur le bord des routes.

Chez les favoris, l’humeur était à l’économie des forces. Si quelques-uns ont perdu des plumes, à l’instar de Daniel Martinez (+ 16’02’’, INEOS Grenadiers) et dans une moindre mesure Aleksandr Vlasov (+ 1’16’’, BORA-Hansgrohe), la grande majorité des cadors se sont scrutés du coin de l’œil, sans bouger le petit doigt. Tadej Pogacar s’est bien dégourdi les jambes pour gratter trois secondes sur les INEOS, Roglic et les Tricolores, mais Jonas Vingegaard a suivi, et les grandes explications sont reportées à après-demain.

