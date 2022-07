Après la folie du Granon, les escarmouches de l'Alpe d'Huez. Malgré les 21 lacets sur les hauteurs de Bourg d'Oisans, précédés, tout de même, du Galibier et de la Croix-de-Fer, la 12e étape, a consolidé la hiérarchie puisqu'elle ne l'a réellement chamboulée. Ça, c'était la veille, au Granon. On ne dira pas ce 14 juillet a accouché d'un pétard mouillé, mais les favoris se sont globalement neutralisés, et l'écrémage s'est surtout effectué par l'arrière. Ce qui ne change pas : Jonas Vingegaard reste en jaune et sort conforté après la seule étape nantie de trois hors cat'.

Très sûr de son équipe et de sa propre force, le Danois de la Jumbo Visma a contrôlé les deux seules attaques qu'il a subies. Elles ont émané de Tadej Pogacar. Le Slovène n'a pas pu décramponner son rival, ni même Geraint Thomas, mais il remonte tout de même d'un cran au général, à la deuxième place, toujours à 2'22" de Vingegaard. Geraint Thomas suit à 2'26". Le Gallois grignote également une place.

Concernant le classement, la mauvaise affaire, en apparence au moins, est pour Romain Bardet. Le Français de la formation DSM, dauphin de Vingegaard après la 11e étape, chute de deux crans pour se retrouver au pied du podium. Mais il n'est qu'à 14 secondes de Pogacar et 9 de Thomas. En revanche, derrière, le trou commence à se faire. Ils étaient six à se tenir en moins d'une minute au départ de Briançon. Ils ne sont plus que trois dans un mouchoir. Derrière le trio Pogacar - Thomas - Bardet, Adam Yates (5e), rend tout de même plus d'une minute au Français.

L'autre Français placé sur les hauteurs du classement, David, Gaudu, a lâché prise assez tôt dans l'Alpe, mais le leader de la Groupama FDJ a une fois encore très bien géré son effort pour limiter les pertes au sommet. Le Breton reste à la 7e place, à un peu plus de quatre minutes de Jonas Vingegaard, mais bien plus près du podium provisoire. Enfin, belle opération pour le vainqueur du jour, Tom Pidcock, qui, non content d'avoir levé les bras, retrouve sa place dans le Top 10.

Le Top 15 du général

1. Jonas Vingegaard Jumbo-Visma 2. Tadej Pogacar UAE Team Emirates +2'22" 3. Geraint Thomas Ineos - Grenadiers +2'26" 4. Romain Bardet DSM +2'35" 5. Adam Yates Ineos - Grenadiers +3'44" 6. Nairo Quintana Arkea +3'58" 7. David Gaudu Groupama FDJ +4'07" 8. Tom Pidcock Ineos - Grenadiers +7'39" 9. Enric Mas Movistar +9'32" 10. Aleksandr Vlasov Bora - Hansgrohe +10'06" 11. Alexey Lutsenko Astana +10'33" 12. Steven Kruijswijk Jumbo Visma +14'50" 13. Louis Meintjes Intermaché +15'46" 14. Valentin Madouas Groupama FDJ +17'54" 15. Primoz Roglic Jumbo Visma +21'37"

