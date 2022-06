Qui veut gagner un demi-million d'euros ? Ce n'est pas le nom d'un jeu télévisé. C'est la somme que va percevoir le vainqueur du Tour de France 2022, et qu'il conviendra d'ailleurs de partager avec les membres de son équipe. Comme l'an passé , le lauréat du Tour (1-24 juillet) décrochera un chèque de 500 000 euros. Son dauphin touchera moins de la moitié.

Le deuxième du classement général de la Grande Boucle gagnera ainsi 200 000 euros, grâce à ce statut, le troisième empochera 100 000 euros. A titre de comparaison, le fait de s'adjuger une étape est valorisé par 11 000 euros. C'est plus rentable - sans tenir compte d'éventuelles retombées - que de terminer 8e de l'épreuve (7 600 euros), tandis qu'achever le Tour rapporte a minima 1 000 euros.

2 000 euros pour le "combatif du jour"

Du côté des classements annexes : être en vert sur les Champs-Elysées permet d'engranger 25 000 euros. Le tarif est le même pour le classement de la montagne. Les primes vont jusqu'au 8e rang, dans ces deux classements. Le maillot blanc est quant à lui doté à hauteur de 20 000 euros, récompensant jusqu'au 4e de la hiérarchie des jeunes. 50 000 euros revient à la meilleure équipe.

En cours d'étape, franchir un sommet peut payer jusqu'à 800 euros, les sprints intermédiaires sont assortis du bonus de 1 500 euros, tandis que se montrer peut aussi servir le porte-monnaie. Lors de chaque étape en ligne, la 21e exceptée, un jury désigne le combatif du jour et celui-ci est récompensé à hauteur de 2 000 euros. Le "super combatif" du Tour a droit à dix fois plus.

250 000 euros au total pour le Tour de France féminin

Le fait de porter un maillot distinctif suscite par ailleurs ce que le règlement nomme une "rente quotidienne", tandis que le passage au pinacle du Galibier sera sujet à une prime de 5 000 euros, relative au "souvenir Henri Desgrange". Le "prize money" de l'épreuve s'élève à 2 282 000 euros.

Directrice du Tour de France féminin qui sera lancé cette année (24-31 juillet), Marion Rousse a été interrogée par nos confrères de France Info en octobre, concernant le "prize money" de l'événement. Celui-ci est de 250 000 euros.

"Il faut savoir aussi que le Tour de France (masculin) dure trois semaines et là, ce sera huit étapes, donc on peut comparer avec des courses comme Paris-Nice ou le Critérium du Dauphiné, et je peux vous dire que c'est plus que sur le Dauphiné", a-t-elle développé, ajoutant avoir la "volonté de payer les femmes au même prix que les hommes le plus tôt possible."

