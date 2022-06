Pas de faux-semblant, pas de coup de bluff, Marc Madiot sait parler franc quand le moment le réclame. A deux jours du contre-la-montre de Copenhague, il savait que la presse lui réclamerait un nom, qu'elle voudrait savoir comment va s'organiser la Groupama-FDJ pour le Tour de France, la course la plus importante de la saison. "Je vais la faire très simple : on aura un seul leader", a-t-il démarré. Le nom de David Gaudu a suivi de quelques secondes cette annonce. Le Breton est le choix de Madiot.

"David mérite cette chance, a encore poursuivi le manager général. On avait longtemps parlé de trois têtes de pont pour le Tour mais nous avons revu notre schéma, pour une bonne raison : il nous fallait un coureur capable de bien passer la première semaine." Et ce coureur n'était pas Thibaut Pinot qui, on le sait, n'aime pas les pelotons nerveux et le jeu du placement. La première semaine, que l'on annonce dantesque, réclame des qualités qu'il n'a pas. "Le but du jeu est de partir à l'assaut du podium. Je me dis qu'à part 2 ou 3 slovènes, c'est jouable", a enfin annoncé un Marc Madiot fidèle à ce qu'il avait annoncé au mois de janvier, au moins du point de vue de l'objectif.

Thibaut Pinot qui emmène David Gaudu ? Des images que l'on pourrait revoir sur le Tour de France 2022 Crédit: Getty Images

Pinot : "Je ne me sentais pas apte à être leader sur le Tour"

Et les hommes dans tout ça ? Comment s'est faite l'annonce, quelles ont été les réactions de Gaudu et Pinot puisque personne n'imaginait deux secondes que Michaël Storer pourrait être le leader de la Groupama-FDJ sur le Tour de France pour sa première année en bleu-blanc-rouge ? "On l'a annoncé juste après le Dauphiné. On a fait une réunion avec David, Thibaut, un directeur sportif et moi. Ce fut court et limpide."

Court et limpide puisque le premier voulait du rôle pendant que le second le repoussait de toutes ses forces. "Moi je ne me sentais pas apte à être leader sur le Tour. Marc l'a compris. On se ne battait pas pour le leadership, David le voulait, il l'a", assure un Pinot en paix avec la décision et le rôle qui lui sera attribué. Pompeusement, il a ainsi été nommé "ange-gardien" de son jeune coéquipier en montagne.

Il aura aussi et surtout pour rôle d'aiguiller David Gaudu. De le guider dans un rôle de leader sur le Tour que lui-même juge "épuisant mentalement". "La chose la plus importante, c'est en dehors du vélo, cite Pinot. Il faudra avoir une équipe qui vit bien, penser à autre chose, rigoler. Quand on est jeune et leader sur le Tour, on se met vite la pression." Il en sait quelque chose.

Gaudu a beaucoup plus de qualités que moi à l'époque où j'étais le leader

Gaudu, lui, est prêt à endosser le rôle. Et même les ambitions ultra-élevées de Marc Madiot ne l'effraient pas. "Il a annoncé l'objectif podium, c'est un objectif élevé mais si on ne s'en fixe pas, on n'avancera pas, juge-t-il. On fera les comptes à l'arrivée. Si les étoiles sont alignées, sans souhaiter de mal à personne évidemment, ça peut jouer en notre faveur cette année." Avec Pinot, la Groupama-FDJ a effectivement eu son lot de malchance par le passé.

Quant à la relation qu'il aura avec son aîné, que le public attend forcément à l'attaque, le Breton ne s'en fait pas. "Avec Thibaut on a déjà énormément travaillé ensemble, dans un sens ou dans l'autre. C'est quelque chose d'assez simple, on a tellement travaillé ensemble. Ça a toujours été naturel, on n'a pas besoin de se parler." Reviennent en mémoire les images des Pyrénées 2019 où un tout jeune Gaudu asphyxiait le groupe des leaders pour un Pinot qui volait.

Moins à l'aise que son compère pour parler de lui, Gaudu laisse finalement à Pinot le mot de la fin : "Je ne me fais pas trop de souci pour David. Il a beaucoup plus de qualité que moi à l'époque où j'étais le leader de l'équipe." Peut-il faire aussi bien que lui et sa 3e place de 2014 ? Réponse dans un peu plus de trois semaines.

