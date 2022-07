Cyclisme

Tour de France 2022 - Il y a huit ans, Chris Froome abandonnait avant les pavés, Vincenzo Nibali dansait sous la pluie

TOUR DE FRANCE 2022 - Ce mercredi, les coureurs de la 109e Grande Boucle s'attaquant à l'étape des pavés entre Lille et Arenberg - Porte du Hainaut. Si le peloton y était aussi passé en 2018, il avait surtout connu un épisode terrible sur les pavés et sous la pluie en 2014. Chris Froome y abandonnait tout espoir de remporter le Tour et Vincenzo Nibali construisait déjà son succès.

00:01:04, il y a 6 minutes