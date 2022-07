Jakobsen va-t-il être le Cavendish de 2022 ?

Julien Chesnais

Il a tout pour l’être. Sur ce Tour, le Néerlandais a remplacé le “Cav” dans le rôle du buteur chez Quick-Step Alpha Vinyl. Et il a scoré dès la première occasion, ce samedi, avec une aisance assez frappante lorsqu’il a produit son effort dans les derniers mètres à Nyborg. La différence de vitesse avec les autres était nette et tout ça conforte l’idée selon laquelle, depuis de nombreux mois, personne n’est plus rapide que Jakobsen.

Depuis la chute qui a failli lui coûter la vie sur le Tour de Pologne 2020, le Néerlandais a remporté 18 des 23 sprints qu’il a disputés. Soit un ratio de 78% de réussite. S’il poursuit sur ce rythme sidérant dans les trois semaines à venir, il fera mieux que Cavendish l’an passé (4 succès). En appliquant ce coefficient avec le nombre d’occasions de sprint massif à venir (5 en comptant les arrivées à Sonderborg, dimanche, puis Saint-Etienne, Carcassonne, Cahors et Paris), il finirait avec 5 ou 6 succès.

C’est assez peu probable sur le papier, la concurrence sur le Tour étant bien plus élevée que sur les autres courses du calendrier. Mais Jakobsen est en tout cas armé pour y arriver. Il le meilleur poisson-pilote du monde, Michael Morkov, une équipe entière à son service, d’autant que le maillot jaune n’est plus sur les épaules d’Yves Lampaert, même si ça n’a pas été un problème ce samedi. Je le vois bien faire une razzia sur les sprints massifs.

Laurent Vergne

Il est difficile de contester que Fabio Jakobsen est sur le papier le meilleur sprinter de cette cuvée 2022. Le premier emballage, samedi, à Nyborg, l'a confirmé. En théorie, oui, il est capable de finir avec quatre, cinq ou six étapes dans sa besace. Et s'il devait faire (au moins) aussi bien que Mark Cavendish lors de l'édition 2021, ce ne serait pas une colossale surprise. D'autant que le fait d'avoir scoré dès sa première occasion va sans doute contribuer à le tranquilliser. Son Tour ne sera pas un échec, quoi qu'il arrive.

Attention quand même. Malgré son taux de réussite très impressionnant, Jakobsen va devoir montrer qu'il peut tenir la distance sur le Tour, qu'il dispute pour la toute première fois. Comment encaissera-t-il ces trois semaines de Grande Boucle ? Passera-t-il la haute montagne ? Le Néerlandais a fini les deux Tours d'Espagne qu'il a disputés, ce qui incite à l'optimisme, mais le Tour est autrement plus fatigant, parce que tout y est plus grand, parce que les sollicitations y sont incomparables.

Malheureusement pour lui, les arrivées au sprint ne seront pas pléthoriques non plus cette année. Il est presque condamné au sans faute s'il veut s'inscrire dans la lignée des Cavendish, Petacchi et consorts. Il suffit d'un grain de sable dans un sprint, ou à l'approche du final, pour qu'une victoire s'envole sans même pouvoir combattre. Donc, Jakobsen roi du sprint sur ce Tour, oui, c'est une forte probabilité. Mais de là à imaginer une razzia historique, si la chose est envisageable, elle est loin d'être garantie.

Van Aert est-il fait pour durer en jaune ?

Laurent Vergne

Il a longtemps tourné autour. Cette fois, Wout van Aert tient son maillot jaune. Une juste récompense pour le Belge tout-terrain, capable de sprinter, de rouler, de "puncher" et, à l'occasion de grimper. Maintenant qu'il est enfin installé au sommet du classement général, WVA peut-il entamer un début de règne significatif ? Ce ne serait pas forcément l'intérêt de l'équipe Jumbo Visma, qui aura bien d'autres chats à fouetter plus tard sur ce Tour, mais l'hypothèse est, sinon probable, largement envisageable.

D'abord parce que le nouveau maillot jaune devrait trouver dès dimanche des alliés de circonstance. Les équipes de sprinters devraient être à la manœuvre dimanche. Or à court terme, aucun sprinter ne menace Van Aert par le jeu des bonifications. S'il figure simplement dans le peloton dimanche pour la der au Danemark, il a donc toutes les chances de ramener au minimum le maillot sur le territoire français.

Mais sa polyvalence est de loin son meilleur atout. Van Aert n'a pas besoin d'une équipe travaillant toute la journée pour défendre sa position. Dans ce premier tiers de Tour de France, l'homme à tout bien faire de la Jumbo sera un candidat à la victoire sur pratiquement toutes les étapes. Cela ne lui a pas souri pour l'instant, mais à défaut d'engranger les bouquets, il capitalise au général. Bien sûr, sa marge de manœuvre est ténue et il paraît optimiste qu'il puisse vivre une aventure de très longue durée, mais pourquoi pas jusqu'à La Planche des Belles Filles vendredi prochain, où la course entrera dans une nouvelle phase ?

Julien Chesnais

Je suis d’accord avec Laurent, je le vois bien en jaune jusqu’à la Planche des Belles Filles. Si l’on devait cocher trois favoris sur chacune des cinq étapes à venir, WVA aurait toujours une croix en face de son nom. A cet égard, seul un pépin ou un fait de course défavorable est susceptible de le déshabiller d'ici les Vosges, même si tout peut très vite basculer dans le mauvais sens. Les pièges jalonnant cette première semaine sont nombreux et sa marge très étroite (1 seconde sur Lampaert, 8” sur Pogacar, 11” sur Ganna, 12” sur Pedersen …).

Néanmoins, Van Aert lui-même ne se fait pas de fausses idées. Jumbo-Visma a d’autres plans et n’ira pas dépenser de l’énergie inutilement pour défendre la tunique de WVA. Le but est de finir en jaune à Paris avec Roglic ou Vingegaard. Pas de faire plaisir à sa star belge. Avoir le maillot jaune aussi tôt est-il un fardeau pour la formation néerlandaise ? Pas nécessairement. Cela ne va pas changer sa manière de courir, toujours aux avant-postes, et le poids de la course, en ce début de Tour, sera réparti avec les autres équipes intéressées par les victoires d’étapes. C’est peut-être même une chance. Jumbo-Visma est désormais en pole position dans la file des voitures. Un confort bien appréciable, surtout en vue de mercredi pour les pavés. A condition bien sûr que Van Aert soit toujours en jaune ce jour-là.

