A toi, à moi. L'an dernier, Tadej Pogacar devançait Jonas Vingegaard sur le podium des Champs-Elysées. Douze mois plus tard, les rôles se sont inversés, le Slovène endossait le rôle du dauphin et le Danois celui du nouveau roi. La chose n'est pas commune. Pour trouver trace de deux éditions de rang avec le même duo au sommet avec des positions interchangées, il fallait remonter au milieu des années 80, quand Bernard Hinault s'était imposé devant Greg LeMond en 1985, avant que l'Américain ne prenne sa revanche sur le Breton l'été suivant. Mais les deux hommes étaient coéquipiers. Cela n'exclut pas une forme de rivalité, mais le lien est forcément différent.

Ce que Pogacar et Vingegaard ont accompli conjointement en l'espace de deux Tours n'est donc pas commun. Le cyclisme, et le Tour de France en particulier, nourrit sa légende de grandes rivalités, à la fois puissantes et durables. Celle-ci peut-elle s'ancrer à l'avenir parmi les duels mythiques de l'épreuve, les Coppi-Bartali et autres Anquetil-Poulidor ? Un futur grand classique, Vingegaard – Pogacar ? Nous n'en sommes franchement pas là et il s'en faut de beaucoup. Mais ils sont jeunes, ont remporté à eux deux les trois derniers Tours et se tirent la bourre depuis deux étés.

Vingegaard surpris ? "Oui et non"

Ces choses-là ne se décrètent pas. Elles s'écrivent. Pour l'heure, ces deux derniers Tours ont façonné la préface et un chapitre. Cela ne fait pas un roman. Les fondations sont posées, mais il faudra d'autres passes d'armes mémorables comme celle du Granon. Là où, d'une certaine manière, tout a peut-être vraiment commencé. Jusqu'ici, Jonas Vingegaard ne pouvait être considéré comme l'égal de "Pogi". Ce dernier était bien trop en avance sur le Danois, que personne ne prenait encore totalement au sérieux.

En 2021, il s'était mué en leader par défaut après l'abandon de Primoz Roglic et en dépit de l'escarmouche du Ventoux, avait constitué une menace plus diffuse que concrète. Jusqu'au Granon, les rôles de chacun ne semblaient pas avoir vocation à changer. Voilà pourquoi la prise de pouvoir relève d'une forme de surprise. Même lui s'avoue à moitié étonné : "Est-ce que je suis surpris ? Oui et non. Depuis l'an dernier, je savais que j'avais le niveau pour rouler pour la gagne. Mais c'est une autre paire de manches de concrétiser. J'ai toujours cru que j'avais une chance d'y parvenir. Après, il faut le réussir."

Au fond, Vingegaard est la meilleure chose qui pouvait arriver à Pogacar, et la réciproque est tout aussi vraie. La victoire du Scandinave doit l'essentiel de son envergure à la nature de celui qui le suit au classement final. "On dit souvent 'Dis-moi qui tu as battu, je te dirai qui tu es'. La réponse pour Vingegaard est assez satisfaisante et c'est grâce à Pogacar", résume le directeur du Tour, Christian Prudhomme.

Pogacar sort grandi

Mais on peut retourner le raisonnement. Bien sûr, Tadej Pogacar aurait sans aucun doute préféré accrocher un troisième maillot jaune consécutif avec dix minutes d'avance à Paris. Mais sa défaite, la première du jeune prodige de Klanec, peut paradoxalement donner une autre envergure à sa carrière. A la perception que le public a de lui. Il l'a accueillie avec une élégance rare. Sur le vélo, il s'est montré offensif. En dehors, il est resté beau joueur, sans jamais se départir d'un franc sourire. Comme si, pour lui, le chemin important davantage que la finalité.

"Au soir du Granon, j'ai vu son visage sur le podium, évoque Christian Prudhomme. Il était exactement le même que la veille. Nos équipes m'ont rapporté que quand il croisait les cadets et juniors qui font les premiers ou derniers kilomètres des étapes, il avait toujours un mot pour eux, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les champions. Il est un élément essentiel du Tour, et je le trouve grandi dans la défaite. Il n'a cessé d'attaquer, pour le plaisir du jeu, du vélo."

L'identification à un champion est une composante essentielle et si Tadej Pogacar dégage incontestablement quelque chose, la personnalité beaucoup plus neutre et lisse peut constituer une limite pour la rivalité entre les deux hommes. Difficile, à ce stade, d'adorer ou de détester le Danois, secret sans être mystérieux. "C'est quelqu'un d'assez introverti, mais il faut lui laisser le temps", implore son coéquipier français chez Jumbo Visma, Christophe Laporte.

Jonas Vingegaard n'a sans doute pas encore totalement embrassé son rôle. Comme s'il s'étonnait presque d'être ce qu'il est devenu. Jeudi, à Hautacam, une scène en a dit long. Alors que le président Emmanuel Macron, présent sur le Tour ce jour-là, est venu le saluer et discuter avec lui après sa victoire, Vingegaard s'est ensuite confié à Wout Van Aert : "Il connaît mon nom !" Une évidence, mais pas pour lui, visiblement. "Jonas a tendance à cacher ses émotions, on a travaillé ensemble pour qu'il s'ouvre plus et que ce ne soit pas toujours moi qui prenne les décisions", avoue sa compagne, Trine, qui gère entre autres ses relations presse.

J'aime les défis dans la vie et là il y en a un gros avec Jonas

Mais sur le vélo, il devient un loup. Il sait ce qu'il veut. C'est son point commun avec Tadej Pogacar, même si les deux hommes ont des personnalités très différentes. Leur point commun, c'est le respect que chacun manifeste pour l'autre. Elle était palpable sur ce Tour, où ils ont multiplié les poignées de mains, voire les gestes de fraternité, comme après la chute du Slovène dans la descente du col de Spandelles, jeudi, où le Danois a attendu son rival.

"C'est vraiment un très beau geste, avait apprécié Mauro Gianetti, le manager d'UAE. Jonas est un garçon extraordinaire, en plus d'être un grand champion. Ce sont deux coureurs qui se livrent une bataille sur les pédales, parce que c'est le sport, mais qui s'aiment bien et se respectent beaucoup". "Avec Tadej, nous avons une bonne relation, confirme le maillot jaune 2022. On ne se voit pas dans le privé, mais on se respecte mutuellement. C'est un super gars, très sympa."

Dans un an, le Tour de France tournera-t-il encore autour de ces deux jeunes leaders ? C'est fort possible, même si beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là. Egan Bernal reviendra-t-il à son meilleur niveau ? Remco Evenepoel, prodige annoncé, sera-t-il bientôt à leur niveau ? "Je pense qu'on a encore au moins deux ans devant nous pour continuer à nous battre", estime Pogacar.

Pour Sepp Kuss, un des lieutenants de Vingegaard en haute montagne, le désormais ex-double tenant du titre est heureux d'avoir trouvé à travers le Danois un adversaire à sa mesure. "Pogacar adore la course cycliste et il faut comprendre qu'il ne trouve pas souvent des rivaux à son niveau sur certaines courses, juge l'Américain. C'est le cas sur le Tour de France et je pense que cette compétition avec Jonas lui fait plaisir et lui permet de tirer le meilleur de lui-même."

"J'aime les défis dans la vie et là il y en a un gros avec Jonas", avoue Pogacar. Dimanche soir, au soleil couchant des Champs, Vingegaard l'a remercié pour ce "gros combat". "Pogi" a souri, et apprécié. Alors, oui, peut-être que quelque chose de spécial est en train de naître.

