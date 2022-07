Maillot jaune : Jonas Vingegaard

Le Top 5

Ad

1. Jonas Vingegaard (Danemark – Jumbo Visma)

2. Tadej Pogacar (Slovénie – UAE Emirates)

3. Geraint Thomas (Grande-Bretagne – INEOS Grenadiers)

4. David Gaudu (France – Groupama FDJ)

5. Alexandr Vlasov (Russie – Bora-Hansgrohe)

Tour de France Pogacar et Thomas autour d'un Vingegaard ému : le podium du Tour de France 2022 en images IL Y A UNE HEURE

Jonas Vingegaard est le deuxième coureur danois à remporter le Tour de France, vingt-six ans après Bjarne Riis. Souhaitons-lui une autre destinée que son aîné, qui a admis être dopé à l'EPO l'année de sa victoire. A 25 ans, l'homme fort de l'équipe Jumbo Visma prolonge la série de jeunes vainqueurs après Egan Bernal en 2019 et le doublé de Tadej Pogacar en 2020-2021. Geraint Thomas, lui, est désormais monté sur toutes les marches du podium. Le Britannique, troisième, avait remporté le Tour 2018 et finit deuxième l'année suivante. Quant à David Gaudu, il signe le meilleur résultat final d'un coureur français depuis cinq ans.

Jonas Vingegaard Crédit: AFP

Maillot vert : Wout van Aert

Le Top 5

1. Wout van Aert (Danemark – Jumbo Visma)

2. Jasper Philipsen (Belgique – Alpecin - Deceuninck)

3. Tadej Pogacar (Slovénie – UAE Emirates)

4. Christophe Laporte (France – Jumbo Visma)

5. Fabio Jakobsen (Pays-Bas – Quick Step)

Un cavalier seul et un record de points. Wout van Aert, capable de sprinter, de "puncher", de grimper, d'attaquer, bref, de tout faire, partout et tout le temps, a survolé le classement par points. S'il avait gagné le chrono inaugural de Copenhague, le Belge aurait même porté le maillot vert d'un bout à l'autre de ce Tour. Il l'a tout de même eu pendant vingt étapes après l'avoir endossé dès la 2e étape. Vainqueur sur les Champs-Elysées dimanche, Jasper Philipsen prend in extremis la place du dauphin devant... Tadej Pogacar. Le Slovène a réussi l'exploit de finir douze des vingt-et-une étapes dans le Top 10.

Wout Van Aert Crédit: Getty Images

Maillot à pois : Jonas Vingegaard

Le Top 5

1. Jonas Vingegaard (Danemark – Jumbo Visma)

2. Simon Geschke (Allemagne – Cofidis)

3. Giulio Ciccone (Italie – Trek Segafredo)

4. Tadej Pogacar (Slovénie – UAE Emirates)

5. Wout van Aert (Belge – Jumbo Visma)

Simon Geschke a porté le maillot à pois jusqu'à Paris, mais l'Allemand de la Cofidis savait depuis Hautacam qu'il ne pourrait plus remporter le classement de la montagne. Mais Jonas Vingegaard ayant déjà le maillot jaune sur le dos, Geschke a eu droit à un peu de rabe de façon factice. C'est dur pour lui, mais qui peut contester que Vingegaard est le meilleur grimpeur de ce Tour ? Même si les points n'étaient plus doublés au sommet de la dernière montée dans les étapes de montagne, ses deux victoires au Granon et à Hautacam ont suffi au Danois pour rafler la mise. Pour la troisième année consécutive, le vainqueur du Tour réussit donc le doublé jaune – pois. Wout van Aert, lui, apparaît dans le Top 5...

Jonas Vingegaard, vainqueur du classement de la montagne Crédit: Getty Images

Maillot blanc : Tadej Pogacar

Le Top 5

1. Tadej Pogacar (Slovénie – UAE Emirates)

2. Tom Pidcock (Grande-Bretagne – INEOS Grenadiers)

3. Brandon McNulty (Etats-Unis – UAE Emirates)

4. Matteo Jorgenson (Etats-Unis – Movistar)

5. Andreas Leknessund (Norvège – Team DSM)

Et de trois pour Tadej Pogacar, sacré meilleur jeune du Tour de France pour la troisième année consécutive. Il était de toute façon seul au monde dans ce classement. Tom Pidcock, son dauphin, s'est écroulé dans la troisième semaine et termine à plus de 58 minutes du Slovène. Mais "Pogi" a eu chaud. A trois semaines près, Jonas Vingegaard, né le 10 décembre 1996 (il fallait être né après le 1er janvier 1997 pour concourir) signait le triplé maillot jaune, maillot à pois et maillot blanc et avec le vert de Van Aert, la Jumbo n'aurait rien laissé.

Tadej Pogacar garde le sourire. Crédit: Getty Images

Classement par équipes : INEOS Grenadiers

Le Top 5

1. INEOS Grenadiers (Grande-Bretagne)

2. Groupama FDJ (France)

3. Jumbo Visma (Pays-Bas)

4. Bora Hansgrohe (Allemagne)

5. Movistar (Espagne)

Avec Geraint Thomas, Adam Yates et Tom Pidcock, les INEOS Grenadiers ont longtemps compté trois coureurs dans le Top 10 du classement général et même deux dans le Top 5. Les choses se sont un peu gâtées en troisième semaine, Yates et surtout Pidcock ayant glissé dans la hiérarchie, mais la formation britannique était sans doute la plus complète. Pour Sky-INEOS, c'est la première victoire depuis cinq ans dans le classement par équipes. Les Groupama – FDJ sont leur dauphin, avec le remarquable trio Gaudu – Madouas – Pinot.

Ineos Grenadiers Crédit: Getty Images

Super combatif : Wout van Aert

Si ça ne suffisait pas, Wout van Aert a donc été, en prime, élu par le jury présidé par le directeur de course Thierry Gouvenou coureur le plus combatif de ce 109e Tour de France. Une victoire à l'unanimité, ce qui en dit long. Le maillot vert du Tour succède au palmarès à Franck Bonnamour qui lui avait été préféré de justesse l'an passé. Dix coureurs (Geschke, Gougeard, Meintjes, Pinot, Pogacar, Politt, Powless, Simmons, van Aert, Wright) étaient en lice pour ce trophée.

La folle journée de Van Aert, du Km 0 au carnage d'Hautacam

Tour de France Philipsen, larmes oubliées IL Y A UNE HEURE