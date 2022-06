De 16h à un peu plus de 19h, les habitants de Copenhague verront passer 176 coureurs. Surtout, ils auront l'insigne honneur d'assister au grand départ du 109e Tour de France. Puisque c'est par un contre-la-montre que celui-ci débute, les dizaines de milliers de spectateurs verront chaque coureur un par un. De Jérémy Lecroq (B&B Hôtels - KTM) à 16h jusqu'à Marc Soler (UAE-Emirates) à 18h55 en passant par les favoris Tadej Pogacar, Primoz Roglic ou Jonas Vingegaard, voici tous les horaires du contre-la-montre.

Roglic partira tôt

C'est donc un Français, d'une équipe invitée et qui n'a jamais couru le Tour, qui le lancera. Lecroq s'élancera à 16h sur un parcours qui fait la part belle aux virages et aux relances. Le premier nom à surveiller pour la victoire d'étape sera Stefan Bisseger (EF Education-EasyPost) à 16h07 alors que le clan français aura un oeil sur Dvaid Gaudu (Groupama-FDJ) dès 16h12. Le Français partira devant un public déjà chaud puisque nul autre que Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) se sera élancé une minute avant lui.

Primoz Roglic (Jumbo Visma) lors du contre-la-montre autour de Hondarribia, 1re étape du Tour du Pays Basque, le 4 avril 2022 Crédit: Getty Images

Pour les prétendants à la victoire finale, on sera aussi rapidement dans le vif du sujet avec Primoz Roglic (Jumbo-Visma) dès 16h20 puis Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) à 16h39, Ben O'Connor (AG2R-Citroën) à 16h40, Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) à 16h41 et Jonas Vingegaard à 16h42. L'autre grand moment aura lieu une vingtaine de minutes plus tard puisque Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et Tadej Pogacar (UAE-Emirates) se suivront entre 17h03 et 17h05. Sauf grosse surprise, la fin du chrono devrait être plus calme et c'est Marc Soler (UAE-Emirates) qui refermera la rampe de lancement à 18h55.

Les horaires de départ des principaux coureurs français

16h12 : David Gaudu

16h14 : Benjamin Thomas

16h32 : Romain Bardet

16h36 : Guillaume Martin

16h50 : Warren Barguil

16h56 : Thibaut Pinot

17h26 : Christophe Laporte

17h46 : Benoît Cosnefroy

18h28 : Florian Sénéchal

Les horaires de départ des principales têtes d'affiche

16h11 : Mathieu van der Poel

16h15 : Enric Mas

16h19 : Daniel Felipe Martinez

16h20 : Primoz Roglic

16h34 : Stefan Küng

16h39 : Aleksandr Vlasov

16h40 : Ben O'Connor

16h41 : Geraint Thomas

16h42 : Jonas Vingegaard

17h03 : Filippo Ganna

17h04 : Wout Van Aert

17h05 : Tadej Pogacar

18h14 : Chris Froome

