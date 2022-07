Premier coup dur dans ce Tour de France pour Jonas Vingegaard. Le maillot jaune, encore une fois impressionnant de maîtrise à Mende samedi, a perdu l'un de ses plus précieux soldats ce dimanche matin. Primoz Roglic a ainsi déclaré forfait pour la suite des évènements et ne prendra pas part à la 15e étape. Une chute lors de la 5e étape l'avait empêché de défendre son statut de co-leader de la Jumbo-Visma et contraint à défendre les intérêts de Vingegaard. C'est en partie grâce au formidable travail de son coéquipier slovène mercredi dernier que le Danois avait récupéré les commandes du général au sommet du Granon.

Mais très diminué physiquement, Roglic ne peut plus continuer. "Pour soigner correctement mes blessures, nous avons décidé que je ne prendrai pas le départ ce matin, ont fait savoir Roglic et son équipe dans un communiqué ce dimanche matin. Je suis fier de ma contribution au classement actuel et je suis convaincu que l'équipe réalisera nos ambitions jaune et verte." Le deuxième du Tour 2020 peut partir avec le sentiment du devoir accompli. Fantastique équipier, il a mis son ego de côté durant deux semaines pour servir les desseins de Vingegaard.

Désormais privé de Roglic, le maillot jaune sera un peu plus exposé dans les Pyrénées. Même si, avec Wout van Aert, Sepp Kuss et Steven Kruijswijk, l'actuel patron du peloton aura quelques armes efficaces pour défendre sa première place face à Tadej Pogacar.

