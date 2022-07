18e étape

Ville départ : Lourdes

Ville arrivée : Hautacam

Distance : 143,2 km

Heure de départ : 13h40

Heure d'arrivée (prévision) : 17h25

Type : Montagne

Le profil

Comme les jours précédents, tout se jouera dans le final, dans les 73 derniers kilomètres pour être précis, même si l'échappée devrait tenter de mettre à profit les longues portions de plaine pour se donner une (maigre) chance d'aller au bout. Mais le triptyque pour conclure ces Pyrénées est tel qu'il semble impossible de ne pas voir un favori s'y imposer, avec deux cols Hors-Catégorie et un de 1re catégorie.

Les coureurs affronteront tout d'abord l'Aubisque par son versant le plus dur, celui de Laruns (16,4km à 7,1%), avant de plonger vers Ferrières pour y affronter l'inédit col de Spandelles (10,3km à 8,3%), sa montée étroite et sinueuse et sa descente technique et guère plus large. Un lanceoir parfait pour un grimpeur audacieux en quête d'écarts conséquents. Mais attention à ne pas sous-estimer la montée finale vers Hautacam (13,6km à 7,8%), difficile mais plus connue des coureurs. L'ultime arrivée au sommet de ce Tour de France. L'ultime jour, aussi, pour les grimpeurs de renverser le général.

Les difficultés

Col d'Aubisque (Hors Catégorie, 16,4km à 7,1%)

Col de Spandelles (1re cat, 10,3km à 8,3%)

Hautacam (Hors Catégorie, 13,6km à 7,8%)

La carte

Comment regarder l'étape ?

