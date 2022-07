6e étape

Ville départ : Binche

Ville arrivée : Longwy

Distance : 219,9 km

Heure de départ : 12h05

Heure d'arrivée (prévision) : 17h15

Type : Accidentée

Ad

Le profil

Tour de France Roglic s'est déboité l'épaule... puis l'a remise en place : "J'ai une technique" IL Y A UNE HEURE

A Longwy, les coureurs du Tour de France retrouveront une côte finale qu’ils connaissent bien pour l’avoir déjà emprunté lors de la dernière arrivée dans la ville lorraine, en 2017 : la côte des Religieuses (1,6km à 5,8%).

Il y a cinq ans Peter Sagan s’y était imposé dans une arrivée quasi massive, un scénario qui semble cette fois improbable vu le terrain proposé avant Longwy. Contrairement à 2017, le final ne se résume pas seulement à la montée finale, avec quatre ascensions dans les 22 derniers kilomètres. La côte de Montigny-sur-Chiers (4e cat) et les 2,3km à 4,3% non répertoriés ne devraient pas poser de problème au peloton, au contraire des 800m à 12,3% de la côte de Pulventeux (3e cat), situé à 5km de l’arrivée. Un final dynamique et sans temps mort qui pourrait réserver des surprises.

Les difficultés

Côte des Mazures

4e catégorie

2km de montée à 7,6% de moyenne

Côte de Montigny-sur-Chiers

4e catégorie

1,7km de montée à 4,4% de moyenne

Côte de Pulventeux

3e catégorie

0,8km de montée à 12,3% de moyenne

La palette des RP

La palette des RP : Un final qui promet beaucoup, "ça va puncher" sur la 6e étape

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 6e étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct et en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

Tour de France Les débats du Tour : Où Pogacar prendra-t-il le maillot jaune ? IL Y A 2 HEURES