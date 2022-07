Cyclisme

Tour de France 2022 - Un par un les Jumbo ont félicité Van Aert : La joie du maillot jaune de l'intérieur

TOUR DE FRANCE 2022 - Le numéro de Wout Van Aert vers Calais mardi valait bien ça. Une fois la ligne passée, le Belge, maillot jaune sur le dos, a reçu de chaudes félicitations de la part de tous ses coéquipiers. Christophe Laporte, à qui il a demandé s'il avait terminé deuxième, et plus tard Jonas Vingegaard, qu'il est désolé d'avoir lâché, et Primoz Roglic.

00:00:55, il y a 36 minutes