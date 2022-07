Il a déjoué tous les pronostics. Y compris celui des plus fins météorologistes. Parti après l’essentiel des favoris, qui avaient misé à tort sur une arrivée tardive de la pluie, Yves Lampaert (Quick Step Alpha Vinyl) a remporté ce vendredi le chrono inaugural de Copenhague, 13,2 kilomètres dans les rues détrempées de la capitale danoise, pour s’offrir le premier maillot jaune du 109e Tour de France. Le Belge devance un quatuor magique, composé de Wout van Aert (Jumbo-Visma, +5”), Tadej Pogacar (UAE Team Emirates, +7”), Filippo Ganna (INEOS Grenadiers, +10”) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck, +13”).

Une grande surprise et une joie immense pour le “Wolf Pack” de Patrick Lefévère, qui malgré l’absence de Julian Alaphilippe portera la tunique dorée lors d’un 4e Tour consécutif.

Ad

Tour de France Le débat des RP : Quel leader pour la Jumbo-Visma ? IL Y A 28 MINUTES

Personne ne l’avait vu venir. Même pas lui. Interloqué sitôt la ligne d’arrivée franchie, Lampaert affirmait ne pas comprendre comment il avait pu battre van Aert, un Belge lui aussi, annoncé comme le grand favori avec le champion du monde Ganna. Ces deux-là étaient partis l’un après l’autre, à 17h03 et 17h04, dans la fenêtre qu’ils estimaient la meilleure au vu des prévisions de la veille. Mais celles-ci se sont avérées fausses : les conditions les plus favorables étaient à la fin, non au début.

Van Aert mieux que Ganna, Pogacar sur ses talons : 2 minutes de feu au coeur du chrono

Et c’est justement dans la deuxième partie de la start-list, mais pas tout au fond non plus, qu’est parti Lampaert, à 17h44, lauréat 15 minutes et 17 secondes plus tard de sa première victoire sur les routes du Tour, à 31 ans.

Pogacar déjà en pole position chez les cadors

Lorsque s’est élancé Jérémy Lecroq, premier des 176 coureurs en lice, le tracé était déjà bien humide et la pluie n’a cessé de s’intensifier durant la première heure, avant de s'arrêter peu avant le départ de Lampaert, 105e sur la start-list. Stefan Bissegger (EF) en a fait les frais le premier, le Suisse, attendu parmi les outsiders du jour, tombant même à deux reprises.

Le maillot jaune ne sera pas pour lui : Bissegger à terre

Le ton était donné : le parcours à la vingtaine de virages serait une patinoire, pour ne pas dire un bourbier. Prudents, tous les prétendants du classement général ont réussi à éviter le pire. Jonas Vingegaard et Primoz Roglic ont fait mieux que les autres en prenant respectivement les 7e et 8e places, séparés de deux dixièmes seulement. Seul l’implacable Pogacar a fait mieux que le duo de la Jumbo-Visma, pour huit secondes, établissant au fond une première hiérarchie conforme aux pronostics d’avant-Tour.

La frustration de Laporte

Christophe Laporte (Jumbo-Visma) est passé tout près d'un coup magistral. Le Varois a signé le meilleur temps à l'intermédiaire situé à mi-parcours, au km 6,6, trois secondes devant Van Aert et cinq devant Lampaert, qui n'était pas encore passé. Mais il est ensuite parti à la faute dans un virage, une chute qui sonna le glas de ses rêves en jaune.

Il a rêvé du maillot jaune avant de chuter : Laporte, le crève-coeur

La route a ensuite commencé à sécher, sans cesse plus praticable au fil des départs. Mais il n'y avait plus vraiment de candidats pour en profiter. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) a été l'un des rares à menacer Lampaert en passant à six secondes à l'intermédiaire. Mais le champion olympique de VTT n'a finalement rien repris à l'ancien champion de Belgique du chrono et terminé à 23 secondes. Une fois arrivé Marc Soler, dernier concurrent en piste, la victoire d’Yves Lampaert était enfin officielle.

Auteur de sa 15e victoire en carrière, la 2e sur un grand Tour (2e étape de la Vuelta 2017) et la 5e en chrono, le Belge est le premier coureur de son pays à porter le maillot jaune depuis Greg van Avermaet en 2018. GVA avait lui aussi pris le pouvoir à l’issue d’un chrono, mais par équipes, à Cholet, et l’avait gardé huit jours durant jusqu’à l’entame des Alpes. Une épopée que le Flamand rêverait bien sûr d’imiter, même si le seul bonheur vécu ce vendredi est de nature à le combler pour les trois semaines à venir. Jamais il n’aurait imaginé se parer de jaune ainsi.

Les écarts entre les principaux favoris

Tadej Pogacar

Jonas Vingegaard +8''

Primoz Roglic +9''

Adam Yates +16''

Geraint Thomas +18''

Aleksandr Vlasov +24''

Daniel Felipe Martinez +37''

Romain Bardet +38''

Nairo Quintana +42''

David Gaudu +48''

Enric Mas +54''

Ben O'Connor +59''

Tour de France La météo a-t-elle fait gagner Lampaert ? "A conditions égales, il fait peut-être entre 5e et 10e" IL Y A UNE HEURE