Jumbo-Visma intouchable : le bouquet pour van Aert, la confirmation pour Vingegaard. Les abeilles phagocytent tout ce qui traîne autour de la ruche. Magnanime la veille, le maillot vert a ressorti les crocs pour s’adjuger un troisième succès sur cette 109e édition du Tour de France, vainqueur du contre-la-montre de la 20e étape, disputé entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. Le Flamand a attendu jusqu’au bout pour fêter son bien en compagnie de Jonas Vingegaard, deuxième du jour malgré un dernier kilomètre escamoté par l’émotion.

Ad

Le maillot jaune, le maillot vert, six victoires d’étape, rien n’arrête la formation néerlandaise, qui pourrait bien viser un quatre à la suite demain sur les Champs-Elysées. Attendus sur un parcours technique et roulant, Tadej Pogacar (3e) et Filippo Ganna (5e) ont quelque peu déçu. Côté Français, David Gaudu n’a pas frissonné pour conserver sa quatrième place (26e), une position devant Aleksandr Vlasov (BORA – hansgrohe), auteur de la remontée du jour (deux places de remontées). Romain Bardet, deuxième français d’un chrono bien négocié (25e), gagne lui aussi une place au général (7e).

Tour de France 41 secondes d'avance sur Ganna : Van Aert se place dans le contre-la-montre IL Y A UNE HEURE

Van Aert ne voulait pas rater ça: l'arrivée de Vingegaard sous l'ovation de son équipier de la Jumbo

Plus d'infos à suivre...

Tour de France Un départ au sprint : van Aert annonce la couleur sur le contre-la-montre IL Y A 2 HEURES