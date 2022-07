Le Wolf Pack double la mise. Au lendemain de la victoire d’Yves Lampaert sur le contre-la-montre de Copenhague, Fabio Jakobsen a offert à la formation Quick-Step Alpha Vinyl une deuxième victoire en deux jours sur le 109e Tour de France, à Nyborg. Le Néerlandais s’est imposé au sprint devant Wout van Aert (Jumbo-Visma), 2e comme la veille. Mais cette fois, le Belge trouve une consolation de choix, à savoir le premier maillot jaune de sa carrière, grâce aux secondes de bonifications, au détriment de Lampaert. Sur ses terres, le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) complète le podium de cette 2e étape un brin décevante, le franchissement du Pont du Grand Belt, dans le final, n’ayant pas produit le spectacle espéré, la faute au vent de face.

Sans surprise, sitôt le baisser de drapeau du directeur de l’épreuve Christian Prudhomme, c’est un Danois qui a ouvert les hostilités sur cette première étape en ligne de la Grande Boucle. Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easy Post) a vite été rejoint par le Norvégien Sven Erik Bystrom (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) et deux Français de l’équipe B&B Hotels-KTM, Pierre Rolland et Cyril Barthe. Pour tenter de s’offrir les points de la montagne, ces deux derniers ont attaqué, chacun leur tour, en amont de la première difficulté du jour. Une tactique qui s’est retournée contre eux. Quand la côte d’Asnaes Indelukke (4e catégorie) a enfin démarré, ils n’ont pu suivre l’attaque des Scandinaves. Pire, ils n’ont jamais pu les revoir. Cort Nielsen, premier maillot à pois ce samedi soir, est passé en tête des trois côtes de 4e catégorie qui se sont enchaînées sur une vingtaine de kilomètres. Rolland et Barthe ont longtemps insisté pour revenir. Avant de rendre les armes et d’être repris par le peloton à la mi-course.

À 61 km, Bystrom est parvenu à distancer Cort Nielsen pour décrocher le prix de la combativité. Le Norvégien a fait de la résistance et n’a été revu qu’à 31 bornes de l’arrivée. La journée n’était pas favorable aux tentatives de bordures. Le vent était bien là, mais de face. Le piège consistait donc "simplement" à éviter les chutes. Rigoberto Uran (EF) n’a pas eu cette chance, juste avant d’entrer sur le Pont du Grand Belt, long de 18 kilomètres et qui prenait fin à 3 bornes du but. Même chose pour Lampaert, pris dans une chute massive un peu plus loin. Mais le Colombien et le porteur du maillot jaune ont tous deux pu faire la jonction dans le final.

Seulement une cinquantaine de coureurs ont pu s’expliquer pour la victoire, la faute à une chute qui a coupé en deux le peloton à 2,3 km de l’arrivée. Celle-ci a été sans conséquence chronométrique, grâce à la règle des 3 derniers kilomètres protégeant les infortunés dans un cas pareil. Mais il faudra faire le bilan des blessés, dans les heures à suivre. Le maillot blanc Tadej Pogacar (UAE Emirates) a fait partie des retardés. Le double vainqueur du Tour ne semble pas être tombé et a franchi la ligne avec le sourire, une manière de rassurer tout le monde. Il demeure 3e du général, à 8 secondes du nouveau leader.

Lampaert a vécu une drôle de journée en jaune. Pris dans une chute sur le pont, le Belge a fini par revenir avant de participer au train de Fabio Jakobsen, victorieux lui dès la première étape en ligne de sa carrière sur le Tour. Mais son rêve en jaune prend déjà fin, la faute aux six secondes de bonifications glanées par Van Aert, battu de justesse sur la ligne par Jakobsen. Le Belge recule à la 2e place du général, une petite seconde derrière son compatriote. En plus du bonheur de porter pour la 1re fois le maillot jaune, une tunique avec laquelle il a longtemps flirté, Van Aert prend les commandes au classement du maillot vert. Pour un petit point devant Jakobsen, qui portera dimanche la tunique verte par procuration.

