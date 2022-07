L'histoire du jour : La résurrection de Jakobsen

Deux sur deux pour Quick-Step Alpha Vinyl. Après la belle histoire Yves Lampaert, c'est au tour de Fabio Jakobsen d'offrir un succès chargé de sens à son équipe. Il y a un peu moins de deux ans, le Néerlandais de 25 ans se trouvait entre la vie et la mort dans un hôpital de Pologne avec sa chute effroyable sur la première étape du tour du même nom. Lever les bras pour sa première occasion sur le Tour de France, la plus belle course du monde, est tout sauf anodin pour lui.

On savait Fabio Jakobsen déjà revenu à son meilleur niveau. Sur la Vuelta 2021, il avait triomphé trois fois. En 2022 il comptait déjà dix succès et arrivait logiquement en tant que favori du premier sprint massif, qu'il se soit trouvé sur la deuxième ou la troisième étape. Mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde que Fabio Jakobsen a maîtrisé à la perfection en se rangeant dans le sillage de Wout Van Aert pour le souffler sur la ligne.

Jakobsen frappe dès le premier sprint : l'arrivée de la 2e étape

De la pression, il y en avait autour du sprinteur de la Quick-Step. S'il assurait être très proche de Mark Cavendish, que celui-ci promettait qu'il n'y avait aucune tension entre eux, celui qui devait être choisi par Patrick Lefevere était assuré d'être entouré de questions sur le Tour de France. Jakobsen y a répondu le plus vite possible et son Tour est déjà réussi. Comble de l'incroyable, il s'est débrouillé tout seul alors qu'il a l'habitude d'avoir un train d'enfer conclu par Michael Morkov. Au passage, Lefevere avait eu raison d'emmener Cavendish l'an dernier, le succès de son sprinteur ce samedi valide son choix en 2022.

Le grand perdant : Mads Pedersen

Quand il a achevé le contre-la-montre de Copenhague à 15 secondes de Lampaert, Mads Pedersen devait être habité de sentiments ambivalents. D'un côté, il pouvait rêver du maillot jaune dimanche au jeu des bonifications. De l'autre, il se trouvait à dix secondes de Wout Van Aert, un adversaire redoutable dans cette quête. Le sprinteur danois n'a pas gagné ce samedi et il a même été devancé par "WVA". Celui-ci prend deux secondes de bonifications de plus et le maillot jaune est désormais hors de portée avec ses 12 secondes de retard sur le Belge. Sale journée pour un Pedersen qui aura une dernière occasion de briller à domicile dimanche.

L'image

Un maillot jaune à terre sur le Tour de France, ce n'est jamais banal. Si le Grand Belt n'a pas accouché du spectacle attendu, la nervosité du peloton a tout de même provoqué une chute dans laquelle a été pris Yves Lampaert.

La frayeur pour le maillot jaune : Lampaert a chuté sur le pont du Grand Belt

On a aimé

Qu'aucun coureur visant le classement général n'ait perdu du temps sur chute ce samedi. On se répète mais quand on se remémore le début de Tour de 2021…

La joie de Magnus Cort Nielsen au moment de passer la troisième côte du jour. Le Danois était déjà assuré de vêtir le maillot à pois sur le podium mais il a mis un point d'honneur à faire le grand chelem pour le plus grand plaisir du public.

Et Cort Nielsen a célébré : Le maillot à pois et le show pour le Danois

La ferveur des Danois. Si les départs à l'étranger trouvent toujours des détracteurs, il faut leur reconnaître une ferveur inégalée, si ce n'est en Bretagne dans l'Hexagone. Il y avait énormément de monde à Copenhague vendredi, des dizaines de milliers de personnes s'étaient aussi donné rendez-vous ce samedi.

On n'a pas aimé

Le vent qui n'était pas dans la direction souhaitée sur le pont du Grand Belt. C'était une possibilité mais tout le sel de cette deuxième étape dépendait de la météo. Le pont a malheureusement fait flop malgré un peloton évidemment très nerveux et qui a connu une chute sur celui-ci.

Le coup de B&B Hôtels-KTM qui ont bien tenté de jouer la bagarre pour le maillot à pois. L'espoir a été douché dès la première côte quand il a fallu que Pierre Rolland profite du travail de Cyril Barthe. Le grimpeur français n'avait pas la giclette pour concurrencer Cort Nielsen et Bystrom.

La décla : Wout Van Aert

J'ai énormément de respect pour Fabio. Nous savons tous ce qu'il s'est passé, donc ça rend évidemment sa victoire plus incroyable encore. Il est aussi un super mec donc je souhaitais de tout mon coeur qu'il puisse gagner.

Trois stats à retenir

18/23 : Depuis sa chute au Tour de Pologne, Fabio Jakobsen a disputé 23 sprints massifs. Il en a remporté 18. Et à tous les niveaux. Du Tour de Wallonie à la Vuelta en 2021 et sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Paris-Nice ou évidemment le Tour de France en 2022. Vous avez dit patron ?

1 : Double bonheur pour Wout Van Aert. Non seulement, il est le nouveau leader du général et donc maillot jaune mais il est aussi celui du classement par points pour la première fois de sa carrière ce samedi soir. Ironie du destin, il devance Yves Lampaert d'une petite seconde au général et Mads Pedersen d'un petit point au classement du maillot vert.

3 : En passant en tête au sommet des trois côtes du jour, Magnus Cort Nielsen a fait le plein. Si un coureur veut lui chiper le maillot à pois, il devra en faire de même dimanche sur les trois 4e catégorie. Si tel était le cas, les deux hommes seraient départagés avec leur place au général car ni l'un ni l'autre n'aura franchi de côte de 3e catégorie.

Juste pour savoir

.Wout Van Aert fera-t-il comme Mathieu van der Poel et conservera-t-il son maillot jaune jusqu'à la première étape de montagne ?

.La Quick-Step Alpha Vinyl a-t-elle vraiment fait une erreur en se passant de Julian Alaphilippe et Mark Cavendish ?

.En se débrouillant tout seul, ou presque, Fabio Jakobsen s'est imposé. Qu'en sera-t-il quand il aura Michael Morkov comme poisson-pilote ?

.Pierre Rolland retentera-t-il sa chance pour le maillot à pois avant la haute montagne ?

.Peter Sagan n'est-il pas passé près de la catastrophe avec son sprint erratique qui a bien failli envoyer par terre deux ou trois coureurs ?

Le quiz du jour

La réponse du quiz de vendredi était Kim Andersen, maillot jaune en 1983 et 1985.

Voici celui du jour :

Dix-neuf ans avant le succès de Fabio Jakobsen, j'ai ouvert le compteur de la structure à l'appellation Quick-Step sur le Tour de France. Si ma victoire sur le Tour 2003 fut la première, 47 ont suivi depuis en comptant celle de mon lointain coéquipier. Mes meilleures années étaient indéniablement derrière moi mais cette année-là et la suivante, je glanais mes sixième et septième bouquets sur le Tour. Maillot jaune une journée en 2003, je suis…

Le sondage du jour

COMBIEN D'ÉTAPES REMPORTERA FABIO JAKOBSEN DANS CE TOUR DE FRANCE ? 1 2 3 4 5

