Tour de France

L'histoire du jour : La prise de pouvoir de Pogacar

Pendant une bonne partie de l'étape, nous nous demandions si l'aventure de Wout van Aert ne serait pas le fait saillant de la journée. Qu'un maillot jaune au sommet de son art se lance dans une telle galère à trois, et même à deux et demi tant Jakob Fuglsang n'a pas été d'une grande utilité, ce fut pour le moins surprenant… et impressionnant physiquement. Mais Tadej Pogacar a balayé cette pensée comme il a balayé la concurrence sur la côte des Religieuses à Longwy.

Au moment de disserter sur les scénarios possibles jeudi matin, nous évoquions un possible feu d'artifice dans le mur que représentait la Côte de Pulventeux, à cinq kilomètres de l'arrivée. Auquel cas, un leader du général - et le nom de Tadej Pogacar flottait dans l'air - pourrait s'adjuger la victoire à Longwy. Personne n'avait en revanche imaginé que c'est sur le quasi-replat final que le Slovène allait faire la différence alors que figurait encore dans le groupe un homme rapide comme Michael Matthews.

Quand Primoz Roglic a lancé à plus de 300m de la ligne (!), son compatriote qui le connaît si bien a sauté dans sa roue. Le chasseur "Pogi" a attendu quelques hectomètres de plus pour lui-même se dresser sur les pédales. Il n'a vraiment pas fallu bien longtemps pour comprendre que l'affaire était entendue. Michael Matthews s'est rassis, David Gaudu a plafonné et lui-même a maintenu la vitesse. Un puis deux regards vers l'arrière et l'heure était à la célébration.

Après les pavés mercredi, le petit prince du Tour a passé la deuxième couche. Et s'il a pris 13 secondes à la plupart de ses adversaires dans le Nord de la France, l'addition s'établit à dix en Lorraine grâce à la bonification. Ce sera peut-être (sans doute ?) une goutte d'eau à Paris mais à force de taper ici et là, Pogacar peut déjà compter sur un matelas de 31 secondes sur Vingegaard, de 39 sur Yates, de 40 sur Thomas et de 52 sur Vlasov. Pas mal pour une première semaine.

Le grand perdant : Michael Matthews

Son nom était sur toutes les lèvres pour une arrivée taillée pour lui. Imaginez donc à quel point sa côte est remontée en flèche quand Wout Van Aert s'est lancé dans une aventure vouée à l'échec. Michael Matthews n'a pas réussi à triompher à Longwy, confirmant que depuis quelque temps maintenant il tombe très souvent sur plus fort que lui (un seul succès entre 2020 et 2022). Il imaginait peut-être devoir se battre avec Mathieu van der Poel ou "WVA", possiblement avec Jasper Philipsen, sûrement pas avec Tadej Pogacar…

L'image : Un maillot jaune seul en tête sur une étape de plaine

On a aimé

L'entêtement de Wout Van Aert. On pourra ergoter sur sa tactique, sur le bien-fondé de se retrouver dans une galère en trio, à deux, trois, quatre ou cinq minutes devant le peloton mais voir le leader du général se dresser une bonne dizaine de fois sur les pédales pour faire la différence avait quelque chose de grisant.

La tentative d'Alexis Vuillermoz qui nous a ramenés sept ans en arrière quand il s'était joué de Chris Froome, Dan Martin et les autres sur les pentes de Mûr-de-Bretagne. Le puncheur de la TotalEnergies a profité de la Côte de Pulventeux et sa pente terrible pour s'extirper de ce qu'il restait du peloton. Las, l'écart ne fut pas suffisant pour résister au retour de ses adversaires dans la beaucoup plus roulante côte des Religieuses.

Pardonnez-nous. Si certains se lassent déjà de Tadej Pogacar, son accélération et peut-être plus encore son bonheur au moment de couper la ligne, furent exaltants. Oui, sa domination semble prendre une nouvelle tournure implacable mais voir un gamin briller sur des terrains aussi différents, ne peut pas laisser un amoureux du cyclisme indifférent.

On n'a pas aimé

Voir Mathieu van der Poel lâché en début d'étape. Mercredi matin, il avait juré ne pas avoir de bonnes jambes et certains criaient au bluff. Sa journée fantôme sur les pavés et ce nouvel épisode confirment que le Néerlandais n'est pas au mieux (et c'est un euphémisme).

La nouvelle chute de Mathieu Burgaudeau, sur l'épaule gauche, la même que celle qui avait déjà morflé il y a quelques jours. Le jeune Français de la TotalEnergies, vainqueur d'une étape de Paris-Nice en début de saison, vit une première semaine très compliquée alors que ses qualités auraient pu lui permettre de se montrer. Globalement, la saison de Burgaudeau est très perturbée par les chutes (Classic Loire Atlantique, Championnats de France, Tour de France…).

La décla : Wout van Aert

L’idée c’était de prendre l’échappée et ça a été très difficile. Au bout du compte, nous n’étions que trois à l’avant, donc j’étais bien conscient que ce serait difficile d’aller au bout. Mais j’ai voulu continuer pour faire honneur au Maillot Jaune et faire profiter un peu le public.

Trois stats à retenir

49,4 : Cette sixième étape s'est disputée sur un rythme dingue, notamment dans sa première partie avec une immense bagarre pour l'échappée. Aidés par un vent souvent favorable, les coureurs l'ont bouclé à 49,376 km/h de moyenne. Soit la quatrième étape la plus rapide de l'histoire.

7 : Trois plus trois plus un qui font sept. A Longwy, Tadej Pogacar a glané sa septième victoire d'étapes sur le Tour de France. C'est autant que Chris Froome ou Wout van Aert parmi les coureurs en activité, classement dans lequel il n'est plus devancé que par Mark Cavendish (34) et Peter Sagan (12).

11 : En six étapes, Wout van Aert est déjà monté à onze reprises sur le podium protocolaire. Une fois en tant que vainqueur d'étape, quatre en tant que maillot jaune, cinq en tant que maillot vert et une pour finir en tant que plus combatif.

Juste pour savoir

Que pense Neilson Powless des bonifications ? Celles engrangées par Wout Van Aert avant les pavés l'ont privé du maillot jaune. Rebelote à Longwy avec les dix secondes glanées par Pogacar.

Que se serait-il passé si le coup avec Van Aert, Pogacar, Vingegaard ou encore Gaudu était parti ?

A quel moment Mathieu van der Poel va-t-il juger qu'il a plus à perdre qu'à gagner en restant sur le Tour de France ?

Thibaut Pinot a-t-il perdu du temps sciemment ? Le Franc-Comtois s'était accroché sur les pavés mais a terminé à près de trois minutes ce jeudi. Et demain, c'est la Planche des Belles Filles, chez lui…

Le quiz du jour

La réponse du quiz de mercredi était Peter Sagan, effectivement vainqueur à Longwy en 2017 devant Michael Matthews et Dan Martin.

Peter Sagan vainqueur à Longwy Crédit: Getty Images

Voici celui du jour :

Il y a dix ans, Le Tour de France découvrait La Planche des Belles Filles. Chris Froome y avait remporté son premier succès sur le Tour mais qui avait terminé deuxième ?

Le sondage

QUEL LEADER PERDRA LE PLUS DE TEMPS AU SOMMET DE LA SUPER PLANCHE DES BELLES FILLES ? Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Primoz Roglic David Gaudu Geraint Thomas Aleksandr Vlasov Enric Mas Nairo Quintana Un autre

