Non, Christopher Froome n'était toujours pas redevenu ce qu'il était quand il mettait le Tour de France sous son joug et qu'il y décrochait quatre succès (2013, 2015, 2016 et 2017). Mais à son échelle, cette Grande Boucle 2022 marquait un vrai mieux avec cette 26e place au classement général à quatre jours de l'arrivée à Paris. Las, positif au Covid, il a dû renoncer avant la 18e étape vers Hautacam.

Le Britannique l'a annoncé sur Twitter ce jeudi matin juste avant le lancement d'une étape qui passe par l'Aubisque, le nouveau Col de Spandelles et file vers Hautacam pour une arrivée mythique, la dernière en montagne sur cette Grande Boucle 2022. Souvent vu à l'avant, au moins en début d'étape pour tenter de se glisser dans l'échappée du jour, Chris Froome avait réussi vers l'Alpe d'Huez où il avait terminé 3e, son meilleur résultat sur un grand tour depuis sa deuxième place sur le chrono au Pays basque sur le Tour 2018 (2e).

Un an plus tard, il était victime d'une terrible chute sur la reconnaissance du contre-la-montre du Dauphiné 2019. Laissé avec de graves blessures, il peine depuis à retrouver le niveau qui était le sien. A 37 ans, ce ne sera sans doute jamais le cas mais "Froomey" méritait de voir Paris.

