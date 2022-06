Les formations françaises continuent de se dévoiler. Quelques jours après AG2R-Citroën et la Groupama-FDJ, Arkéa-Samsic, Cofidis et B&B Hotels-KTM ont révélé le nom des coureurs qui participeront à la prochaine édition du Tour de France.

Et si les ambitions des trois équipes varient naturellement, toutes ambitionnent à minima une victoire d'étape sur cette 109e édition, à raison. Pour Cofidis, en quête d'un succès depuis 2008, la pression est toutefois un peu plus pressante.

Quitana, Barguil, Hofsteter : des coups à jouer pour Arkéa

Absente du dernier Giro d'Italia, Arkéa-Samsic est parée pour l'un, si ce n'est le plus grand rendez-vous de sa saison. Déjà vainqueur à quatre reprises cette saison, Nairo Quintana sera le leader de la formation bretonne sur ce Tour de France. Le Colombien pourra notamment compter sur Warren Barguil, également très en vue cette année avec un succès sur Tirreno-Adriatico et au Grand Prix Miguel Indurain.

Toujours placé sur les arrivées au sprint, Hugo Hofstetter va regoûter aux joies du Tour, deux ans après sa dernière participation. Matis Louvel, Amaury Capiot, Lukasz Owsian et Connor Swift seront également présents sur cette Grande Boucle. Emmanuel Hubert, le manager général de la formation bretonne, espère surfer sur l'excellent début de saison de son équipe pour briller sur les routes du Tour. "Le début d’année de l’équipe Arkea-Samsic a été brillant, mais pour nous, il est important de marquer ce Tour du sceau de notre réussite. Warren Barguil souhaite renouer avec le succès sur le Tour. Nous nourrirons également des ambitions pour le classement général avec Nairo Quintana."

L'équipe Arkéa-Samsic pour le Tour de France

Warren Barguil (FRA), Maxime Bouet (FRA), Amaury Capiot (BEL), Hugo Hofstetter (FRA), Matis Louvel (FRA), Nairo Quintana (COL), Lukasz Owsian (POL) et Connor Swift (ANG)

Une équipe polyvalente et un "bizuth" en feu pour Cofidis

Et si c'était enfin la bonne année pour Cofidis ? Après quatorze ans sans victoire d'étape sur le Tour de France, la dernière remonte au 25 juillet 2008 et le succès de Sylvain Chavanel à Montluçon, l'écurie tricolore espère briser sa série noire en 2022. Ce lundi, l'équipe dirigée par Cédric Vasseur a révélé les coureurs qui participeront à la 185e édition du Tour de France.

Présent sur le Giro il y a quelques semaines, Guillaume Martin sera l'un des deux co-leaders de cette formation. Le Normand partagera ce costume avec Ion Izagirre, débarqué en début de saison. "Ce sera un Tour vraiment particulier avec une première semaine très piégeuse, les risques de bordures, les pavés… Je n’ai vraiment pas envie de me mettre une pression inutile et de prendre des risques pour le classement général", a notamment confié le meilleur grimpeur de la Vuelta 2020 qui attend de voir l'évolution de la course avant de viser les étapes.

Outre les deux grimpeurs, l'équipe comptera aussi sur Bryan Coquard pour les sprints, le rouleur Benjamin Thomas, Max Walscheid, friand des pavés et attendu sur la cinquième étape entre Lille et Arenberg, ainsi que de Simon Geschke et Anthony Perez, dont l'expérience a été saluée par la formation dans un communiqué. Enfin, Victor Lafay fera ses grands débuts sur la Grande Boucle. Vainqueur d'étape sur le Giro l'an dernier, le natif de Lyon tentera d'amener sa fougue et son punch dans les échappées. Un cocktail complet en somme qui pourrait enfin offrir un premier succès à Cofidis sur le Tour de France.

L'équipe Cofidis pour le Tour de France

Bryan Coquard (FRA), Simon Geschke (ALL), Ion Izagirre (ESP), Victor Lafay (FRA), Guillaume Martin (FRA), Anthony Perez (FRA), Benjamin Thomas (FRA), Max Walscheid (ALL).

Bonnamour et Rolland en fers de lance chez B&B

Autre formation tricolore à révéler son équipe ce lundi, B&B Hotels-KTM ne manquera pas d'ambitions sur cette édition. Super combattif de la dernière édition, Franck Bonnamour sera l'un des leaders de la formation bretonne. Cette dernière pourra également s'appuyer sur l'expérience de Pierre Rolland qui va prendra son treizième départ vendredi prochain à Copenhague.

Très actif cette saison, Alexis Gougeard sera également de la partie Cyril Barthe et le "vétéran" Cyril Lemoine. Enfin, les Glaz amèneront trois néophytes sur les routes du Tour : le sprinteur Luca Mozzato, Jérémy Lecrocq et l'Autrichien Sebastian Schönberger.

L'équipe B&B Hotels-KTM pour le Tour de France

Cyril Barthe (FRA), Franck Bonnamour (FRA), Alexis Gougeard (FRA), Jérémy Lecroq (FRA), Cyril Lemoine (FRA), Luca Mozzato (ITA), Pierre Rolland (FRA), Sebastian Schönberger (AUT).

