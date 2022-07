Cyclisme

Tour de France - Jean-Louis Pagès : "L'une des plus belles arrivées ? Le sommet du Galibier en 2011"

TOUR DE FRANCE - Organisateur des tracés et arrivées du Tour durant plus de trente ans, Jean-Louis Pagès était l'invité de Colin Bourgeat dans Bistrot Vélo, émission à retrouver en intégralité en podcast. Parmi les sites qui ont le plus marqué cet ancien directeur des sites, les Champs-Elysées mis à nu et également cette arrivée en haut du Galibier en 2011. Un souvenir encore vivace.

