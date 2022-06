Cyclisme

Tour de France - Le profil de la 12e étape : Galibier, Croix-de-Fer, Alpe d'Huez, trois monstres pour l'étape-reine

PARCOURS TOUR DE FRANCE 2022 - Les organisateurs ont voulu faire un clin d'oeil au Tour 1986 et au mythique doublé Hinault-LeMond à l'Alpe. Cette 12e étape est la réplique exacte de celle du Tour 86. Trois monuments alpestres sont à escalader : le Galibier, pour la deuxième fois en deux jours, puis la Croix-de-Fer et enfin l'Alped'Huez et ses 21 lacets. Trois hors catégorie, une étape hors normes.

