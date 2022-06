Cyclisme

Tour de France - Le profil de la 13e étape : Sortie des Alpes, retour des sprinters.... ou des baroudeurs ?

PARCOURS TOUR DE FRANCE 2022 - En partant du Bourg d'Oisans pour rejoindre Saint-Etienne, le peloton referme pour de bon l'imposante page alpestre. Le parcours, escarpé, pourrait profiter à une échappée au long cours, sans pour autant condamner une arrivée au sprint. Tout dépendra de l'état des coureurs après les Alpes et du désir des équipes de sprinters de contrôler ou non la course.

00:01:01, il y a une heure