Cyclisme

Vidéo - TOUR DE FRANCE / Jakobsen déjà au top, le pont a fait flop : le résumé de la 2e étape

TOUR DE FRANCE 2022 - Cette deuxième étape était promise à des rebondissements, et elle en a sans doute déçu plus d'un. Le vent n'a pas été aussi perturbant que prévu et la traversée du pont du Grand Belt n'a finalement pas donné lieu à des coups de bordure dévastateurs. Fabio Jakobsen, lui, n'a pas eu de pitié au moment de rafler la mise au sprint. Revivez les temps forts de la journée en vidéo.

00:03:04, il y a 2 heures