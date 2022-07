Un des héros de ce Tour de France s'en va. Le Danois Magnus Cort Nielsen, vainqueur de la 10e étape à Megève, a subi un test positif au covid-19 et a quitté dimanche le Tour de France, a annoncé son équipe EF Education-EasyPost avant le départ de la 15e étape à Rodez. Il est le septième coureur du peloton à abandonner en raison du coronavirus.

Ad

Le Danois s'est mis en évidence au long de la première semaine, notamment en assurant le spectacle dans les différentes côtes du parcours des deux étapes en ligne courues dans son pays. Il avait ensuite levé les bras à Megève, le mardi 12 juillet. "Il s'est réveillé ce matin avec un mal de tête et de la fièvre. Depuis, il a été testé positif au covid-19. Son évaluation médicale est en cours", a annoncé son équipe.

Tour de France Vingegaard : "Il fait bon être coureur danois en ce moment" HIER À 17:04

Huits coureurs obligés de renoncer à cause du Covid

Un autre coureur a été testé positif au Covid et empêché de prendre le départ de la 15e étape : Simon Clarke. L'Australien de la formation Israel Premier Tech a lui aussi fait l'objet d'un test positif au Covid-19. Comme Cort Nielsen, Clarke avait gagné une étape, celle des pavés à Arenberg - Porte du Hainaut le mercredi 6 juillet dernier.

Un final dingue à l'image de l'étape : la victoire de Clarke à la photo-finish

Avant Cort Nielsen et Clarke, les autres coureurs à renoncer pour ce motif sont le Néo-Zélandais George Bennett (UAE), le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE), l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange) et les Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), Guillaume Martin (Cofidis) et Warren Barguil (Arkea-Samsic).

Magnus Cort Nielsen Crédit: AFP

Tour de France Pogacar, hésitant jaune 12/07/2022 À 17:24