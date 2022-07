Au vu du menu de la première semaine proposé aux coureurs du 109e Tour de France, Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) passait pour l'un des convives qui devait le plus se régaler. Las, la forme n'est semble-t-il pas au rendez-vous et après un prologue encourageant (5e à 13'' de Lampaert), le Batave ne pèse plus. Pire, il a même été lâché en début d'étape jeudi, signe que les jambes ne répondent vraiment plus. De fait, l'abandon devient une possibilité.

"C'était une très longue journée pour moi, a admis Van der Poel au diffuseur néerlandais, NOS. Plusieurs fois, j'ai pensé à jeter l'éponge. Ce n'était pas un bon jour, je n'ai rien de plus à dire". Alors que le peloton roulait à très vive allure dans toute la première partie de l'étape sur fond de bataille pour l'échappée, lui a été vu à l'arrière du peloton, incapable même de suivre. "Si vous êtes lâchés parmi les premiers sur une étape de plat, quelque chose ne va pas, évidemment."

Est-ce l'enchaînement avec le Tour d'Italie qui a été mal géré par le clan Alpecin ? Vainqueur de la première étape et maillot rose pendant trois jours, "MVDP" y a, pour la première fois de sa carrière, terminé une course de trois semaines. Sur la Grande Boucle 2021, il avait "bâché" après huit jours de course pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo et l'épreuve de VTT.

"On savait que faire le Giro et le Tour ne serait pas simple mais je ne m'attendais pas à un tel retour en arrière", confie Van der Poel. Du côté de Christoph Roodhooft, le directeur sportif, on savait à l'approche du départ de Copenhague que le coureur n'était pas au mieux mais on imaginait que les premiers jours serviraient de mise en route.

Pari raté donc et désormais la question de l'avenir très proche de Mathieu Van der Poel se pose. Continuer le Tour dans ces conditions a-t-il un sens ? Le Néerlandais n'en est pas sûr lui-même. "Je veux continuer encore un peu, dit-il. Mais si c'est encore la même chose demain (ce vendredi), je ne pense pas que je vais encore m'accrocher. Il n'y a pas d'intérêt".

