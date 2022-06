C’est une histoire qui n’en finit pas. En 2020, la pandémie de Covid-19 avait contraint le Tour de France à bouleverser ses habitudes calendaires, en abandonnant son si précieux mois de juillet pour s’élancer fin août, à l’orée de l’automne. En 2021, retour aux dates habituelles, mais avec un protocole strict et la crainte permanente d’une contamination synonyme de retour à la maison. En 2022 ? Il y a encore quelques jours, tous les signaux étaient au vert. Et puis…

Il y a deux semaines, le Covid-19 a engendré une cascade d’abandons à l’occasion du Tour de Suisse. Alors que la France est touchée par une importante recrudescence de l’épidémie (147 248 nouveaux cas positifs recensés ce mardi), le peloton professionnel doit s’adapter, prendre toutes les dispositions nécessaires pour se tenir à l’écart de la maladie. Dans trois jours, le coup d’envoi de la Grande Boucle sera donné à Copenhague. De nouvelles règles devront y être respectées.

Pas d'abandon automatique pour les asymptomatiques

Le nouveau protocole publié mardi par l'Union cycliste internationale (UCI) vise à "renforcer la surveillance médicale du peloton" et de son entourage mais prend en compte, avec pragmatisme, le cas par cas. Mesure-phare : un coureur asymptomatique ne sera pas contraint automatiquement à l'abandon, contrairement à ce qui s'est passé ces dernières semaines, notamment en Suisse. En outre, la règle prévoyant l'exclusion automatique de la course pour une équipe ayant deux coureurs positifs au Covid dans un délai de sept jours ne sera pas en vigueur.

"La décision d'isolement éventuelle sera prise de manière collégiale par le médecin de l'équipe concernée, le médecin Covid-19 de l'épreuve et le directeur médical de l'UCI, sur la base des éléments cliniques disponibles", prévoit le nouveau règlement, élaboré par un groupe de pilotage placé sous la responsabilité du directeur médical de l'UCI, le Pr Xavier Bigard, et composé de représentants des coureurs, des équipes, des médecins d'équipe et des organisateurs.

Il était devenu nécessaire de renforcer les mesures en vigueur

Pour son événement numéro un, le monde du cyclisme a donc redonné un tour de vis après l'inévitable relâchement de la première partie de l'année, au vu de l'accumulation des cas positifs. "Il était devenu nécessaire de renforcer les mesures en vigueur", estime David Lappartient, président de l'Union cycliste internationale (UCI), sans pour autant verser dans l'alarmisme.

"La situation que nous connaissons actuellement sur le front de la pandémie est moins préoccupante que celle que nous constations au plus fort de la crise sanitaire, mais nous devons rester vigilants", résume Lappartient. Dans ce Tour, en plus des règles sanitaires habituelles (port du masque, distance physique suffisante, désinfection fréquente des mains), les tests sont obligatoires avant le départ et lors des deux journées de repos de l'épreuve, coureurs et personnels d'équipes compris.

