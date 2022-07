Cyclisme

TOUR DE FRANCE - Pogacar montre les muscles, Roglic grand perdant : le résumé de la 5e étape

TOUR DE FRANCE - On se souviendra longtemps de la 5e étape de l'édition 2022, entre Lille et Arenberg. Les pavés du Nord ont dynamité la course mercredi. Jumbo-Visma a souffert entre la chute de Wout van Aert, celle de Primoz Roglic et les incidents de Jonas Vingegaard. Mais seul Roglic a perdu gros. Pogacar a quant à lui montré les muscles et Clarke s'est imposé dans un final haletant. Le résumé.

00:02:56, il y a 44 minutes