La nouvelle risque d'être (très) dure à encaisser pour Waren Barguil. L'ancien champion de France Barguil a été contraint de quitter le Tour de France vendredi avant la 13e étape en raison d'un test positif au Covid-19, a annoncé son équipe Arkea-Samsic avant le départ au Bourg-d'Oisans. "Warren Barguil est non partant ce matin au départ de la 13ème étape du Tour de France en raison d’un test positif au Covid. Nos sept autres coureurs ont tous été testés négatifs", a indiqué la Team Arkéa Samsic.

Sixième coureur positif

Le Breton, 24e au classement général à plus de 42 minutes du maillot jaune, a chuté jeudi dans la descente du Croix-de-Fer et s'est blessé à la hanche et à l'épaule droite. La veille, il était passé en tête au sommet du Galibier avant de finir 10e au Col du Granon. Les sept autres coureurs de l'équipe Arkea-Samsic, dont le Colombien Nairo Quintana, 6e au général, ont donc tous été testés négatifs.

Barguil est le sixième coureur à se retirer de la course à cause d'un test Covid positif après le Néo-Zélandais George Bennett (UAE), le Norvégien Vegard Stake Laengen (UAE), l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange) et les Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) et Guillaume Martin (Cofidis).

