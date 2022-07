Tour de France

Peter Sagan a retrouvé des bonnes jambes. S'il y a bien une chose à retenir du week-end danois dans le clan de TotalEnergies, c'est celle-ci. Le Slovaque, revu à la fête sur le Tour de Suisse, au meilleur moment à l'approche du Tour, a entrevu la victoire sur la troisième étape ce dimanche. Entrevu seulement puisqu'ensuite il a surtout pu constater que Wout Van Aert, finalement battu par Dylan Groenewegen, lui avait fermé la porte. C'est sans doute ce mouvement vers la droite du Belge qui lui a valu ce petit doigt accusateur du Slovaque. Non Sagan n'a pas gagné et oui Van Aert l'a agacé. Mais à quel point ? Et celui-ci aurait-il dû être déclassé ?

Invité à revoir les images dans les Rois de la Pédale, Jacky Durand a livré son sentiment. "Quand Wout Van Aert déclenche son sprint, il est au milieu de la route, note notre consultant. Je rappelle qu'on n'a pas le droit de changer de couloir dans les 200 derniers mètres. Il se rabat progressivement sur la droite." Où se trouve précisément Peter Sagan qui a choisi ce côté quand le maillot jaune est sorti de la boîte sans prendre la roue de son lanceur Christophe Laporte.

Dans les 100 derniers mètres, les deux hommes se touchent, indéniablement. On n'ira pas jusqu'à dire que le drame a été évité de peu mais selon Jacky Durand, ce petit miracle tient seulement à la technique de Peter Sagan sur le vélo. "Sagan est un artiste. Beaucoup de coureurs à sa place seraient tombés, avance-t-il. Il y a 10 ans, j'aurais dit qu'il n'y avait aucun problème, que c'était le jeu. Maintenant, on veut prendre des décisions plus claires. Si on se réfère au règlement strict, Van Aert est déclassé."

Jacky Durand ne pouvait pas encore le savoir mais le Belge n'allait pas l'être. Dans une situation similaire entre les deux hommes il y a deux ans à Poitiers, Sagan avait forcé la porte à force de coups de tête. Ce qui lui avait valu… un déclassement. Le Slovaque s'est-il assagi ? Sur le vélo, peut-être, en dehors aussi. On l'a connu plus virulent mais ce dimanche, le sprinteur de TotalEnergies n'avait pas l'esprit à la polémique. "Tout était parfait, j'étais en bonne position. Tout allait bien. Il a juste manqué quelque chose, a-t-il d'abord expliqué au pied de son bus.

Relancé sur ce "quelque chose" et sur le fait que ce fut peut-être l'action de Van Aert, Sagan n'a ni botté en touche, ni n'en a rajouté. "Je ne peux pas juger ce qu'il s'est passé dans le final, il y a un jury. Ils vont regarder ça. Je suis surtout content d'être encore là en un seul morceau (sourire). Vous n'avez qu'à regarder la télévision, vous vous ferez votre propre idée." Même son de cloche du côté de son patron, Jean-René Bernaudeau.

Sagan a retrouvé les bonnes jambes, et c'est bien là l'essentiel pour Total

"C'est comme ça, ce sont les sprinters, c'est violent, très, très viril, a lancé le boss des TotalEnergies. Il est un peu enfermé, je pense que Van Aert a fait une petite erreur en le resserrant gentiment. Il y avait les bonifs en jeu et Van Aert a pensé à son maillot jaune. Quand on est champions comme eux, il y a beaucoup de virilité qui se trouve être à la limite de la régularité." De son côté, le maillot jaune a assuré ne pas avoir vu que Sagan se plaignait : "Je n'ai pas eu l'impression de faire quelque chose de mal. Il a essayé de me dire quelque chose après le sprint, mais je n'ai pas compris à cause du bruit."

"A la limite", voilà pour les éléments de langage du côté de l'équipe française. Chez Total, ce que l'on retient c'est la très bonne tenue d'un coureur recruté en début de saison pour amener l'équipe plus haut qu'elle ne l'était. "Quand Sagan est comme ça, c'est bien, sourit Bernaudeau. C'est que les jambes sont là. La bonne nouvelle c'est qu'on retrouve du bon Sagan, du vrai bon Sagan. Il avait les jambes pour gagner, c'est ce qui le fâche." Et peut-être ce qui va lui donner un surplus de motivation dans les prochains jours.

