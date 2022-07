Dure nouvelle pour Michael Woods. Le Canadien a été testé positif au coronavirus et ne prendra donc pas le départ de la 21ème et dernière étape du Tour de France ce dimanche.

La nouvelle a été annoncée par sa formation Israël Premier-Tech sur Twitter. Elle a également annoncé que Guillaume Boivin ne serait pas de cette dernière étape. Sélectionné au dernier moment, le Canadien a connu un Tour galère. Son test est revenu négatif mais il ne se sentait pas bien et il a donc préféré s'arrêter, par précaution.

Ad

Tour de France Van Aert à l'attaque, Pogacar et Vingegaard l'accompagnent : Echappée royale au Km 0 ! IL Y A 30 MINUTES

La formation perd donc ses quatrième et cinquième coureurs sur la Grande Boucle après Chris Froome et Simon Clarke, déjà à cause du Covid, et Jakob Fulgsang, blessé. Il ne lui reste plus que trois membres à Paris (Niv, Nielands et Houle).

17 abandons dus au Covid

L'abandon de Woods, qui était 36e du général à plus de deux heures 20 minutes du maillot jaune, porte à dix-sept le nombre de coureurs qui ont dû abandonner la course en raison du coronavirus.

Tour de France Pour Marion Rousse, le Tour Femmes "ne doit pas être dans l'ombre des hommes" IL Y A 16 HEURES