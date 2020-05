Le Tour de Grande-Bretagne cycliste, qui devait se tenir du 6 au 13 septembre prochains, été annulé en raison de l'épidémie de Covid-19, ont annoncé ses organisateurs jeudi.

Si le Tour de France pourrait avoir finalement lieu à partir du 29 août, celui de Grande-Bretagne est d'ores et déjà annulé. La décision a été prise "après des consultations approfondies avec (la fédération) British Cycling, les actionnaires régionaux, les sponsors et les partenaires de la course", a précisé l'organisation de l'épreuve, initialement prévue du 6 au 13 septembre prochains, jeudi dans un communiqué. La pandémie de coronavirus n'en finit plus donc de bouleverser le calendrier cycliste et, plus largement, sportif.

"À travers le Royaume-Uni, il existe des doutes substantiels sur le fait d'organiser des évènements à grande échelle et publics, ainsi que des rassemblements tels que le Tour de Grande-Bretagne", poursuivent les organisateurs. La course est habituellement suivie par plus de 1,5 millions de personnes sur le bord des routes.

Tour de Bretagne Coup double pour Van der Poel 13/09/2019 À 17:25

Maintenir l'épreuve "à huis-clos ou avec des règles importantes de distanciation sociale ne serait pas extrêmement compliqué mais (...) irait à l'encontre de tout ce que le cyclisme, en tant que spectacle gratuit et accessible, veut promouvoir", argumentent-ils encore. Le parcours prévu pour l'édition 2020 sera utilisé en 2021, probablement du 5 au 12 septembre - sous réserve de validation des dates par la fédération internationale UCI -, avec une arrivée finale dans la ville écossaise d'Aberdeen.

Tour de Bretagne Visa refusé, Carapaz doit renoncer 06/09/2019 À 17:28