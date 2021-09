Le coureur belge de l'équipe Deceuninck-Quick Step Yves Lampaert a remporté samedi, au sprint, la 7e et avant-dernière étape du Tour de Grande-Bretagne entre Hawick et Edimbourg (194,8 km) devant Matteo Jorgenson et Matt Gibson.

Les trois hommes faisaient partie d'un groupe de sept coureurs qui avait rapidement pris les devants et qui ont compté jusqu'à huit minutes d'avance sur le peloton. Ce dernier n'a pas cherché à les reprendre à tout prix, se contentant de faire baisser l'écart final à des proportions acceptables pour les principaux leaders.

Tour de Grande Bretagne Le beau geste du jour : Quand Eenkhoorn offre son bidon à un enfant qui suit la course en vélo IL Y A UNE HEURE

Lampaert a placé une attaque à 8,5 km de l'arrivée, emmenant avec lui Jorgenson avant que Gibson ne les rejoigne, pour un explication finale à trois qui a tourné à l'avantage du Belge. Arrivé 6e de l'étape, avec le peloton, 41 secondes plus tard, le Britannique Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) garde le maillot de leader avant la dernière étape jusqu'à Aberdeen (173 km).

Il a toujours 4 secondes d'avance sur Wout van Aert, malgré les trois succès d'étapes du Belge de la Jumbo Visma et 21 sur le champion du monde français Julian Alaphilippe.

Tour de Grande Bretagne La Deceuninck s'impose enfin en Grande-Bretagne : Le succès de Lampaert en vidéo IL Y A 3 HEURES