Le coureur belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) s'est adjugé dimanche sa quatrième étape sur huit au Tour de Grande-Bretagne, remportant ainsi le classement général, à deux semaines du Championnat du monde sur route dans sa Flandre natale.

Le vice-champion olympique des Jeux de Tokyo a donné une leçon à ses rivaux et notamment au Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), 3e du général à 27 secondes mais presque réduit au rang de spectateur. Van Aert avait déjà affirmé ses ambitions en le battant au sprint dans la première étape et le Belge a également triomphé dans les 4e, 6e et 8e étapes, sur 173 km entre Stonehaven et Aberdeen.

Son rival le plus coriace a été Ethan Hayter (GBR/Ineos Grenadier), récent vainqueur du Tour de Norvège et médaillé d'argent avec Matt Walls dans l'épreuve de Madison à Tokyo. Vainqueur du contre-le-montre par équipes de la 3e étape et puis de la 5e en ligne, il a dû s'avouer battu pour 6 secondes au jeu des bonifications alors qu'il en comptait 4 d'avance avant la dernière étape.

Aussi à l'aise dans les montées, sur le plat qu'au sprint- il a devancé les spécialistes chevronnés André Greipel et Mark Cavendish à Aberdeen -van Aert a confirmé qu'il serait l'un des grands favoris pour le maillot arc-en-ciel le 26 septembre.

