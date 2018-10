Tour de Guangxi : Gianni Moscon remporte la course, Fabio Jakobsen la dernière étape

Les deux équipes phares de l'année 2018 terminent fort. Après les sacres de Geraint Thomas sur le Tour et de Chris Froome sur le Giro, la Sky a obtenu un nouveau succès avec la victoire finale de Gianni Moscon sur le tour de Guangxi, ultime étape du World Tour. L'Italien avait pris la tête du classement général en remportant la quatrième étape jeudi et il a tenu bon jusqu'au bout ce dimanche.

Il a bouclé l'épreuve en 20 heures 39 minutes et 56 secondes et termine avec 9 secondes d'avance sur l'Autrichien Großschartner (Bora-Hansgrohe) et 14 secondes sur le Russe Sergey Chernetsky (Astana). Exclu du Tour de France en juillet pour avoir donné un coup de coude à Elie Gesbert, Moscon s'est bien repris depuis le mois de septembre.

La Quick-Step Floors confirme également sa superbe saison grâce à Fabio Jakobsen qui a remporté au sprint cette sixième et dernière étape longue de 169 kilomètres autour de Guilin dans le Sud de la Chine devant deux Allemands de Bora-Hansgrohe, Pascal Ackermann et Rüdiger Selig. Le Néerlandais de 22 ans qui s'était déjà imposé sur la troisième étape a signé sa 7e victoire cette saison, la 73e au total pour son équipe.