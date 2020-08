TOUR DE L'AIN - Primoz Roglic frappe fort. Le Slovène de la formation Jumbo-Visma s'est imposé au sprint devant Egan Bernal (Team Ineos) lors de la 2e étape du Tour de l'Ain samedi à Lélex dans le parc du Haut-Jura (France).

Primoz Roglic, c'est du costaud. Déjà impressionnant la veille sur un parcours quasi plat, le champion de Slovénie a confirmé qu'il serait l'un des grands favoris du Tour de France dans trois semaines, en s'imposant lors de la 2e étape du Tour de l'Ain, samedi à Lélex Monts-Jura. Surtout, il a pu bénéficier d'un énorme travail de son équipe, Jumbo-Visma, qui a montré toute sa force.

Très fort lors de cette étape de moyenne montagne, le coureur de la Jumbo-Visma s'est emparé du maillot de leader. La 'dream team' Jumbo a asphyxié la course et vite isolé Egan Bernal, tenant du titre dans le Tour de France, qui n'a rien pu faire face à l'explosivité de Primoz Roglic dans le final. Coéquipier du Colombien, Geraint Thomas dont c'était comme pour 'Rogla' la course de reprise a lâché près de cinq minutes sur le leader de Jumbo.

L'étape finale du Tour de l'Ain dimanche et son triptyque - montée de la Selle de Fromentel, col de la Biche et Grand Colombier - offre une copie quasi conforme de la 15e étape du Tour qui suivra cinq semaines plus tard. Ici, 110 des 145 kilomètres sont identiques.

