Romain Grégoire s'est imposé mercredi sur la sixième étape du Tour de l'Avenir disputée entre Saint-Amour (Jura) et Oyonnax (Ain). Le Français a battu au sprint un groupe d'une dizaine de coureurs, comprenant le maillot jaune Michel Hessmann. Le sprint a été marqué par la chute de trois coureurs juste avant la ligne d'arrivée. Grégoire, 19 ans, a franchi seul en tête la dernière difficulté de cette étape de moyenne montagne, la côte de Ceyssiat (3,5 km à 6,4%), mais a été repris dans la descente par Hessmann puis par un groupe d'une vingtaine de coureurs.

Le champion d'Europe junior 2021 et vainqueur cette année du Liège-Bastogne-Liège juniors s'est toutefois relancé à la flamme rouge pour l'emporter au sprint devant le Néerlandais Loe Van Belle et l'Italien Davide Piganzoli, Hessmann terminant 4e. Les coureurs auront jeudi une journée de repos avant de disputer vendredi une étape de montagne entre Thonon-les-Bains et Saint-François-Longchamp/Col de la Madeleine à plus de 1.600 mètres avec une ascension de 15,3 km à 8%.

