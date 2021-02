Un arc-en-ciel en Provence. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep) enfile pour la première fois de l'année son maillot de champion du monde de jeudi à dimanche sur le 6e Tour de La Provence, qui accueille aussi un invité de dernière minute et de prestige, Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Sacré le 27 septembre dernier sur le circuit d'Imola, le coureur français n'avait que peu profité de sa nouvelle tunique arc-en-ciel. Après Liège-Bastogne-Liège (5e) et la Flèche Brabançonne (1er), il avait été contraint à l'abandon sur le Tour des Flandres le 18 octobre, pris dans une chute avec un motard. Verdict : fracture du poignet droit. Près de quatre mois plus tard, il effectue sa rentrée en France, pour la première fois de sa carrière professionnelle.