Le plateau, avec pas moins de 13 équipes World Tour, et le parcours de l'épreuve, donnent une motivation particulière à Alaphilippe. "Sur le Tour de la Provence, on va emprunter le Mont Ventoux et le niveau l'an passé était très relevé, a souligné le coureur de la Deceuninck-Quick Step. Il y aura beaucoup de coureurs très motivés. C'est une belle course que j'ai faite il y a quelques années, j'ai envie d'y retourner et de voir où j'en suis en ce début de saison."