Voir Julian Alaphilippe en France est toujours un événement. Pour la deuxième fois de sa carrière professionnelle, après avoir longtemps choisi des destinations plus exotiques, Alaf' reprend dans l'Hexagone. Le fait qu'il soit champion du monde depuis 2020 n'y est sans doute pas étranger. Julian Alaphilippe aime rendre au public français l'amour qu'il lui porte et si son calendrier l'emmène souvent en Belgique et en Italie, il ne rate jamais une occasion. Et puisque tout le monde espère le voir briller, Alaphilippe essayera sans doute de faire le show. Tout est dans le "essayera" mais le poids du maillot de champion du monde n'est plus le même.

Ad

Débuter la saison en France n'a pas toujours été une évidence pour un Alaphilippe qui préférait le soleil de l'Amérique du Sud ou des Emirats, là sans doute aussi où son sponsor avait besoin de lui. Le voir en France pendant la saison, hors Grande Boucle, fut même parfois rare.

Cyclisme Pas de Tour des Flandres pour Alaphilippe : son programme jusqu’au Tour 10/01/2022 À 18:00

Alaphilippe va-t-il faire le show ?

"L'hiver s’est bien déroulé, mais il y a deux trois semaines j’ai eu un rhume et j’ai dû arrêter de rouler pendant une semaine, a révélé Alaphilippe en conférence de presse à la veille du départ. Je n’ai pas pu aller en stage au Portugal avec l’équipe alors que c’était une semaine importante. Je n’ai pas pu compenser les efforts. Je travaille bien depuis 10 jours mais j’ai pris du retard donc je ne serai pas à 100%. (…) L’objectif est de reprendre le rythme de la course, de faire des efforts violents que l’on n’arrive pas à reproduire à l’entraînement."

Pour le show, ça ira. Un Alaphilippe qui veut faire des efforts est un Alaphilippe qui n'hésite pas à se porter à l'avant. Rappelez-vous son Tour de France 2020 quand, après avoir rempli son objectif de victoire d'étape (à Nice) et de maillot jaune, il avait fait feu de tout bois pour préparer les Mondiaux d'Imola, avec le succès que l'on connaît. Le Tour de la Provence, dont sa compagne Marion Rousse est directrice adjointe, débute par un contre-la-montre avant une étape pour les sprinters, une autre accidentée et enfin l'ascension de la Montagne de Lure pour finir.

Alaphilippe au panthéon, Pogacar omnipotent : revivez les grands moments de la saison

En 2021, la course provençale avait fait du Mont Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard), son moment fort. Alaphilippe y avait enflammé le coeur de ceux qui veulent le voir jouer le général sur le Tour en terminant à 18 secondes d'Ivan Sosa et à 3 d'Egan Bernal, le duo de Colombiens d'Ineos. Sauf si le champion du monde bluffe, les chances de le voir à pareille fête, il avait finalement terminé 2e du général, sont moindres.

Les succès d'Alaphilippe, qualité plus que quantité en 2022

La concurrence, de Nairo Quintana à Richard Carapaz en passant par Giulio Ciccone et le tenant du titre Ivan Sosa (passé chez Movistar) n'est pas insurmontable mais c'est plutôt sa forme qui interroge. Mais si ce quatuor, dont les objectifs sont plus lointains, n'est lui aussi pas à 100%, le leader de l'équipe qu'il faut désormais appeler Quick-Step Alpha Vinyl, a un coup à jouer pour ouvrir son compteur. Le faire avant la dernière étape lui permettrait d'améliorer son "score" de 2021 (le 11 mars sur Tirreno pour son premier succès) d'un mois.

Alaphilippe : "Quand je vois le parcours, il y a de l'envie sur les premières étapes"

Un détail ? Peut-être mais s'il a gagné des belles courses la saison dernière (La Flèche Wallonne, une étape du Tour, les Mondiaux), la qualité n'a qu'en partie compensé l'absence de quantité. En 2018 et 2019, il avait levé les bras à 12 reprises. Si ces deux saisons ressemblaient plus à des anomalies, espérer voir Alaphilippe gagner entre 6 et 9 fois en 2022 n'est pas illusoire.

S'il a longtemps buté sur meilleur que lui début 2021, la pression inhérente à son nouveau statut de champion du monde en était peut-être l'une des causes. "Je me sens plus relax que l’année dernière à la même période, sourit-il. Ce maillot a souvent été un poids. Il ne faut pas toujours se rajouter de la pression. J’ai appris à le faire et je suis désormais très relax. Physiquement je ne suis pas devenu un coureur différent, mais mentalement, je pense que je me suis enlevé une forme de pression. Énormément de choses se sont passées, dans ma carrière comme dans ma vie privée. Du coup j’ai pris du recul". La moisson pourrait démarrer en Provence. Le "nouveau" maillot de champion du monde serait ainsi dépucelé.

Tour de France "J’étais le premier au courant" : Gaudu raconte le moment où le Tour 2019 de Pinot a basculé 06/01/2022 À 17:27