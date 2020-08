TOUR DE LOMBARDIE – L'incident improbable et spectaculaire entre Maximilian Schachmann et une automobiliste durant la course samedi ne reste pas sans suite. Selon la Gazzetta dello Sport, la conductrice a reçu une amende de 129 euros et deux points de retrait de permis. Le coureur allemand de la Bora-Hansgrohe s'était sérieusement blessé à la clavicule dans l'accident.

C'était l'autre image-choc du Tour de Lombardie. En fin de course, après notamment la chute terrible de Remco Evenpoel, Maximilian Schachmann, en route vers une belle place d'honneur, avait terminé sa course dans le flanc d'un SUV, arrivé subitement sur le tracé. Renversé, le coureur de la Bora-Hansgrohe s'en était relevé avec une fracture de la clavicule, qui devrait l'empêcher d'être au départ du Tour de France.

"Je ne savais pas qu'il y avait une course"

La conductrice du véhicule, une femme âgée n'a pas de dommage corporel mais ne s'en sort pas sans conséquences. Elle s'est vue infliger 129 euros d'amende et un retrait de deux points de son permis comme le relate la Gazzetta dello Sport. "La dame conduisait sur un tronçon de route fermé, violant la loi" a précisé le commandant de la police de Côme Donatello Ghezzo. "Elle a fait le virage à gauche sans s'assurer qu'elle pouvait le faire en toute sécurité. La voiture est sortie de l'une des nombreuses allées privées à un endroit qui n'était pas visible pour le policier qui se trouvait au poste de sécurité le plus proche." L'automobiliste a ensuite parcouru 200 mètres sur le tracé de l'épreuve cycliste avant de s'engager dans une ruelle et de percuter Maximilian Schachmann. "Je ne savais pas qu'il y avait une course" a-t-elle expliqué aux autorités. Une enquête pourrait conduire à une peine pénale et à une suspension de son permis.

Le cycliste se soigne désormais à moins de deux semaines du Tour, dont sa participation semble très incertaine. "Nous devrons voir comment le degré de douleur évolue", a expliqué le champion d’Allemagne à Bild. "Puis-je rouler sans contrainte et puis-je passer sur un nid de poule sur la route sans pleurer ? Ou est-ce que ça fait encore très mal quand je prends un bidon ?" Par ailleurs, Schachmann n'exclut pas de porter plainte contre RCS Sports, l'organisateur du Tour de Lombardie, déjà pointé du doigt à plusieurs reprises, notamment pour l'accident du Belge Remco Evenpoel. "Les courses du WorldTour devraient avoir des routes complètement fermées à tout moment" s'est plaint Schachmann.

